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    140 kilometre temizlendi

    Uğur ERGAN / ANKARA
    27.02.2018 - 21:32 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin son olarak Cinderes-Raco hattını birleştirip ‘Afrin hilali’ni tamamlamasının ardından, sıranın şimdi Afrin kent merkezine doğru ‘derinlikli temizliğe’ geldiği bildirildi.

    TSK ve ÖSO, 38 gün içinde girişli-çıkışlı coğrafi koşullara göre Kilis hattında yaklaşık 60, Hatay hattında da yaklaşık 80 kilometrelik sınır hattını PYD/PKK terör örgütünden temizleyerek, Türkiye sınırıyla irtibatını ortadan kaldırdı. TSK ve ÖSO güçleri hilali kurarken, Afrin kırsalında coğrafi koşullara göre 11-13 kilometre derinliğe girdi. Güvenlik kaynakları, Afrin hilalinin daha önce alınan ceplerin birleştirilmesiyle oluştuğunu, bundan böyle artık kuzeyde Kilis ve batıda Hatay hattından bahsedileceğini söylediler.

    SIRADA RACO VE CİNDERES VAR

    Aynı kaynaklar, Afrin kent merkezine doğru ilerlerken önceliğin batıda Raco ve güneyde Cinderes kent merkezlerinin çevrelenip alınmasına verileceğine işaret ederek, bunun için önceki gün kırsala giriş yapan Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timlerinin devrede olacağı mesajını verdiler. Afrin kent merkezine ilerlerken çok sayıda köyün temizlenmesinin şart olduğu, bu kapsamda yapılacak operasyonlarda sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyetin gösterileceği vurgulandı.

    2 BİN 83 TERÖRİST ETKİSİZ

    Teröristlerin sızmalarına karşı TSK unsurlarının havadan ve karadan bombardımanı dün de devam etti. Özellikle Reyhanlı’nın karşısındaki kırsal bölge öğle saatlerinde Fırtına obüsleriyle yoğun şekilde vuruldu. Genelkurmay Başkanlığı da dün yaptığı açıklamada, kara ve hava operasyonları sonucunda 24 terör örgütü mensubunun daha etkisiz hale getirildiğini, toplam sayının 2 bin 83 olduğunu duyurdu.

    Etiketler: gazetehaberleri , TSK , ÖSO , son dakika
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