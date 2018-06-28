140 heyecanı

SEÇİM ve yeni hükümet sisteminin ardından taşlar yerinden oynayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kurmaylarıyla çalıştığı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye genel hatlarıyla aktardığı yeni sistemin adımları, yemin töreninin ardından atılacak. Bu arada çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tüm hatlarıyla ortaya çıkmasını sağlayacak. Burada en merak edilen başlığı, tanımlanan yeni görevlere kimlerin getirileceği oluşturuyor. AK Parti’de milletvekili seçilen veya liste dışı kalan tüm isimlerin gözleri, devleti ve partiyi yönetecek ilk 140 makama çevrildi.



YENİ GÖREVLER

Yeni yapıda ‘Cumhurbaşkanlığı kabinesi’ olarak adlandırılan 16 kişi, en az üç cumhurbaşkanı yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı’nda yer alan 9 kurulun başkanı, 4 ofis başkanı, TBMM başkanı ve başkan vekilleri, grup başkanı, grup başkanvekilleri ve bakan yardımcılarının kimler olacağı merak ediliyor. Bu kadrolara partinin eylül ayına kadar yapması gereken büyük kongresinin ardından belirlenecek 51 kişilik MKYK ile 16 genel başkan yardımcısı da katıldığında, toplam 140 kişilik büyük bir yönetim kadrosu yeniden belirlenecek. Ayrıca cumhurbaşkanıyla gelip gitmesi öngörülen büyükelçi, vali ve genel müdür düzeyindeki 500 bürokrat da hesaba katıldığında, 700 kişilik dev bir kadro yeniden oluşturulacak.



MERAK EDİLEN İSİMLER

Siyasi kulislere göre, temmuz içinde açıklanması beklenen yeni kabinede, halen görev yapan bazı müsteşarlarla bürokratların da yer alması bekleniyor. Erdoğan’ın çalışmalarından memnun olduğu en az üç müsteşarı hükümete alacağı iddia ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Naci Ağbal da hükümette yer alacak isimler arasında sayılıyor. Ömer Çelik’in Kalın’ın görevini üstleneceği iddia ediliyor.



BİNALİ YILDIRIM VE BEKİR BOZDAĞ

Yeni dönemde Meclis yönetiminin önemli olması nedeniyle hem TBMM başkanı ve başkanvekillikleri hem de grup başkanvekili ve komisyon başkanlıkları kritik konumda. TBMM Başkanlığı için Binali Yıldırım, partinin grup başkanlığı için Bekir Bozdağ’ın adı ön planda. Erdoğan’ın grup başkanvekilliğine eski bakanlardan güçlü isimleri atayacağı ve bazı bakanların da komisyon başkanlığı görevini üstleneceği iddia ediliyor. Vekil sayısının beklenenin altında olması nedeniyle, milletvekili istifa ettirip kabineye alma olasılığı düşük.



PARTİNİN VİTRİNİ DE DEĞİŞECEK

YENİ sistem kapsamındaki operasyonun diğer ayağı ise partide gerçekleştirilecek. AK Parti’nin eylül ayına kadar toplanması beklenen büyük kongresinin, ağustos ayındaki kuruluş yıldönümünün ardından veya eşzamanlı yapılabileceği konuşuluyor. Partinin vitrini büyük kongreden sonra değişecek. Böylece yapıdaki tüm değişiklikler tamamlanmış olacak. Kongreyle 51 MKYK üyesi ile 16 genel başkan yardımcısı da büyük ölçüde değişecek. Bu konuda eski bakanlara görev verileceği belirtiliyor. Erdoğan’ın ‘Cumhurbaşkanlığı-kabine-Meclis-Genel Merkez’de yapacağı köklü değişiklikler, önümüzdeki dönemdeki siyaset anlayışıyla ilgili de ipuçları verecek.