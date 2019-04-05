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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Oya ARMUTÇU/ANKARA
05.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

14 yıl süren yargılamaya 27 bin TL tazminat

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14 yıl süren yargılamaya 27 bin TL tazminat

1999’daki Marmara depreminde 21 yaşında olan Ömür Kınay, annesiyle İstanbul Küçükçekmece’de yıkılan sekiz katlı binanın enkazında kaldı.

Annesi öldü, kendisi de engelli oldu. Bina müteahhitleri hakkında açılan kamu davası zaman aşımından düştü. Tazminat davasında sanıkların firari olması ve kusur belirlenmesi noktasında mahkeme beş yıl bekledi. Adli tıp raporu altı yılda geldi. Belediyenin sorumluluğuna ilişkin Uyuşmazlık Mahkemesi’ne kadar giden yargılama yaklaşık 14 yıl sürdü. Bu süreçte Ömür Kınay 6 Mart 2015’te Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurarak ihlallerin tespitiyle 1 milyonu maddi, 1 milyonu manevi 2 milyon lira tazminat talep etti. AYM 19 Şubat’ta oybirliğiyle ihlal ve 27 bin lira manevi tazminata kararı verdi. AYM, davanın yaklaşık 14 yıl sürmesini, Anayasa’da güvence altına alınan “yaşam hakkının usul boyutunun ihlali” olduğuna hükmetti. Karar şöyle:

DAVADA GÜÇLÜK YOK

“Söz konusu davanın ilerlemesine engel olan bir unsur ya da güçlük bulunmamaktadır. Karmaşıklığa da sahip değildir. Binanın yıkılmasına yol açan kusurların olaydan kısa bir süre sonra tespit edilebildiği anlaşılmıştır. Davada makul özen ve hızda hareket edilmediği kanaatine varılmıştır. Oysa yaşam hakkını ilgilendiren yargısal süreçlerde hassasiyet gösterilmesi; benzer ihlallerin önlenmesi, kişilerin hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını sürdürmesi açısından çok kritik bir öneme sahiptir.”

Anayasa Mahkemesi’nin bu örnek kararı, Marmara depremi başta depremde yakınlarını kaybeden ve engelli olan vatandaşlara, davalarının “makul” sürede sonuçlanmadığı gerekçesiyle devletten bireysel başvuru yoluyla maddi-manevi tazminat yolunu açıyor.

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