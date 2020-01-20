14 yıl sonra eşinin yanında

Tedavi gördüğü GATA’da 97 yaşında hayatını kaybeden, eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi ve DSP’nin kurucu Genel Başkanı Rahşan Ecevit, dün son yolculuğuna uğurlandı. 60 yıl süren evliliklerinde eşi Bülent Ecevit ile Türk siyasetine damga vuran Rahşan Ecevit için dün Kocatepe Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Ecevit’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, yakınları ve eski CHP’li milletvekilleri tarafından musalla taşına konuldu. Bu sırada cenazeye katılanlar, üzerinde yazma bulunan tabutun başında dua etti, bazıları ise gözyaşlarını tutamadı.



Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok sayıda eski ve yeni milletvekili ile yüzlerce vatandaş katıldı. Cenazeye katılanlar yakalarına, Rahşan Ecevit’in eşi Bülent Ecevit’in omzuna yaslanırken çekilen fotoğrafını taktı. Şebinkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları’nca, “Bu kalp sizi unutur mu?”, “Ahde vefanızı, memleketimize olan sevdanızı unutmayacağız” ve “Bir asırlık vefa, sadakat ve aşk” yazılı pankartlar açıldı. Törene İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve “KKTC Ankara Büyükelçiliği” de çelenk gönderdi.









ÖRNEK DAVRANIŞ SERGİLEDİ



Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile cenazeye katılan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Siyaset dünyamızın önemli bir aktörünü sonsuzluğa yolcu ediyoruz. Hepimiz üzüntülüyüz, derin üzüntü içerisindeyiz. Rahşan Hanım siyaset dünyamızda, eşiyle birlikte uzun bir mücadele zamanı başlattılar. Demokrasi, hukuk, liyakat, siyasette temizlik, dürüstlük açısından. Sadece Türkiye değil, bütün dünyaya örnek davranışlar sergilediler. Onların ifade ettiği, ‘halkça bir düzeni’ bugün de arıyoruz. İnsanca bir yaşamı bugün de arıyoruz ve aramaya devam edeceğiz. Birlikte mücadele ettiler, birlikte yol yürüdüler, birlikte hapse girdiler. İşçilerin, yoksulların haklarını birlikte aradılar. Aramaya devam ediyoruz. Onların bıraktığı ilkeler bizim bugün için de sürdürmeye çalıştığımız ilkelerdir. Bu vesileyle ben parlamentoda grubu olan olmayan bütün milletvekillerine şükran borçluyum. Ortak hareket etme açısından. En azından bir acı karşısında parlamentonun birlikte olması bizim açımızdan son derece değerlidir.”

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Ecevit’in cenazesi, vasiyeti üzerine 2006 yılında hayatını kaybeden eşi Bülent Ecevit’in kabrinin de bulunduğu Devlet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Mezarlıktaki törene katılan Kılıçdaroğlu ve Aksakal ile eski siyasetçiler, Ecevit’in mezarına toprak attı. Rahşan Ecevit’in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi. Rahatsızlığı nedeniyle 26 Aralık 2019’da GATA’da tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırılmıştı. Rahşan Ecevit, çoklu organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz cuma günü yaşamını yitirmişti.