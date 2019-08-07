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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.08.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

14 yıl önce yerleşti, adada ondan başka yaşayan yok! İlk misafiri Vali oldu

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14 yıl önce yerleşti, adada ondan başka yaşayan yok! İlk misafiri Vali oldu

Elazığ ile Tunceli arasında Keban Baraj Gölü havzasının ortasında bulunan bir adaya yerleşip 14 yılda diktiği 3 bin 500 fidan ile renk veren ve gerçek bir "Robinson Crusoe" hikayesini ortaya koyan 80 yaşındaki Ziya Abay'ın ilk misafiri Vali Çetin Oktay Kaldırım oldu.

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  • 14 yıl önce adaya yerleşti, başka yaşayan yok.. İlk misafirlerini ağırladı
  • 14 yıl önce adaya yerleşti, başka yaşayan yok.. İlk misafirlerini ağırladı
  • 14 yıl önce adaya yerleşti, başka yaşayan yok.. İlk misafirlerini ağırladı
  • 14 yıl önce adaya yerleşti, başka yaşayan yok.. İlk misafirlerini ağırladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Eskişehir'de eşini kaybettikten sonra memleketi Tunceli'nin Pertek ilçesine dönen 80 yaşındaki Ziya Abay, Tunceli ile Elazığ arasında Keban Baraj Gölü havzasında kalan bir adayı keşfederek yerleşmesiyle Türkiye'de gündem oldu. Yerleştiği adaya 3 bin 500 fidan diken, yaptığı sulama havuzu ile fidanları büyütüp adayı ayrı bir görüntüye kavuşturup barakasında yaşayan Ziya Abay, örnek çalışmasıyla gündeme gelmesinin ardından ilk misafirlerini protokol düzeyinde ağırladı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, beraberinde Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan'ında yer aldığı heyet, Ziya Abay'a sürpriz yaptı. Adaya tekne ile giden Vali Kaldırım ve beraberindekiler Ziya dede ile sohbet edip yetiştirdiği ağaçlardan topladığı meyvelerden yedi.

Ziya Abay’ı kaldığı adasında ziyaret ettiklerini ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Burada güzel bir ortam oluşturmuş son derece doğal olarak çeşit çeşit meyve yetiştirdiği bir ortam olmuş. Yaklaşık 14 yıldır burada yaşıyor bizde kendisini ziyaret etmiş olduk kendisini tebrik ediyorum” dedi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Ziya Abay ise Vali Kaldırım’ın kendisini ziyaret edeceğinin hiç aklına gelmediğini ve sürpriz olduğunu aktardı.
Abay, ayrıca burada bulunan her şeyi kendisinin kendi imkanları ile yetiştirdiğini aktardı.

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