14 yaşındaki oğlu yurtta öldü... Görüntüleri izleyince şoke oldular

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGündem Haberleri14 yaşındaki oğlu yurtta öldü... Görüntüleri izleyince şoke oldular
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Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
29.08.2018 - 12:19, Son Güncelleme:

14 yaşındaki oğlu yurtta öldü... Görüntüleri izleyince şoke oldular

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ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, kaldığı öğrenci yurdunun merdivenlerinden düştükten sonra hastanede ölen İsmail Kerem Topal’ın (14), düşmeden önce aynı yurttaki arkadaşıyla kavga ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı. Daha önce kendilerine bu görüntünün verilmediğini belirten anne Emine İnce, "Buraya evladımı dayak yiyip, öldürülsün, diye göndermedim. Bana ’Düştü, öldü’ demesinler. Çocuğumu döverek, öldürmüşler" dedi.

Lise 1’inci sınıf öğrencisi İsmail Kerem Topal, Konaklı Mahallesi’nde kaldığı özel öğrenci yurdunda, 4 Ağustos günü merdivenlerden yuvarlanarak, ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla götürüldüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (ALKÜ) yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Topal, 5 günlük yaşam mücadelesinin ardından 9 Ağustos’ta öldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yurdun güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsmail Kerem Topal’ın merdivenden düşmeden önce tartıştığı arkadaşı M.E.U.’yu (14) gözaltına aldı. M.E.U., savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

AİLE, KAVGA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTI

Olayla ilgili yurt yöneticilerince kendilerine sadece düşme anının yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri verilen İsmail Kerem Topal’ın ailesi, yeni görüntülere ulaştı. Yeni kayıtlarda, Topal’ın, düşmeden önce M.E.U. adlı öğrenciyle tartıştığı ve bu tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlar yer aldı. Kavga sırasında yurt görevlisi olduğu iddia edilen kişinin ise kavgayı önce izlediği sonra da yere düşen Topal’ın üstündeki M.E.U.’yu kaldırdığı görülüyor. Yerden kalkan Topal’ın önce sendelediği ardından yerdeki elektrikli süpürgeye takılarak, merdivenden yuvarlandığı anlar da görüntülerde yer aldı.

ANNE: ŞİKAYETÇİYİM

Emine İnce, yurt görevlilerinin, kendilerine verdiği 17 saniyelik görüntüyle oğlunun öldüğü olayı kazaymış gibi göstermeye çalıştıklarını savundu. Ele geçen yeni görüntülerde çocuğunun dövülerek, öldürüldüğünün görüldüğünü kaydeden İnce, "Büyüklerimizden yardım istiyorum. Evladımın dövülerek, düştüğünü görüyorum. Yurt görevlilerinden, hocalardan şikayetçiyim. Hepsi ilgisiz. Bize 17 saniyelik kamera kayıtlarını verdiler ve düşerek öldüğünü söylediler. Biz de bunun arkasını araştırmaya çalıştık" dedi.

’ÇOCUĞUMU DÖVEREK, ÖLDÜRMÜŞLER’

Oğlu İsmail Kerem Topal’ı defnettikten sonra yeni görüntülerin ortaya çıktığını kaydeden Emine İnce, "Yurt görevlileri bize yardımcı olacaklarını söylemesine rağmen olayı örtbas etmeye kalktılar. Çocuğumun düşerek öldüğünü, ne isterlerse yapacaklarını ve her konuda yardımcı olacaklarını söylediler ama görüntülerde yurt görevlisinin ihmali olduğunu söylemediler. Hala söylüyorum; iki çocuk kavga edebilir ama ben bugün yurt görevlilerinden, çocuğun ailesinden, çocuktan, hepsinden şikayetçiyim. Buraya evladımı dayak yiyip öldürülsün diye göndermedim. Bana ’düştü, öldü’ demesinler. Çocuğumu döverek öldürmüşler. Bunları söylüyorum. Hiç kimseden korkum yok. Canım çok acıyor. Otopsi raporu hala çıkmadı, rapor çıkınca daha çok şey söyleyeceğim" diye konuştu.

’DOĞRUYU SÖYLEMİYORLAR’

İzlediği yeni görüntülere göre çocukların, kavga anında hocanın dizinin dibine düşmesine rağmen müdahale etmediğini savunan Emine İnce, "Olayın başında bana sadece 17 saniyelik görüntüyü gösterdiler. ’Ablam bu şekilde olmuş’ demediler. Hala doğruyu söylemiyorlar. Çocuğum kavga sırasında gri pantolonu varken hastanede pantolonu siyah ve gömleği de değişmiş. Oysa doktor ’Kıpırdatmayın’ diyor, bunlar ne amaçla kıyafetleri değiştiriyor?" dedi.

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