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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)
02.02.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

14 yaşındaki kızı kaçıran adamdan akılalmaz sözler

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14 yaşındaki kızı kaçıran adamdan akılalmaz sözler

ANTALYA'da 4 çocuk annesi Emine Özcan (43), kızı Sıla Özcan'ın (14), Savaş G. (37) tarafından kaçırıldığını iddia etti. Gözü yaşlı anne, "Ne olur kızımı bulsunlar. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi. Anne Emine Özcan ayrıca, birkaç kez evlerine misafirliğe gelen Savaş G.'den "Anneciğim, babacığım, ben kızınızı, kızınız da beni seviyor. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Artık bizi kimse ayıramaz" yazılı mesaj geldiğini belirtti

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Özcan, 28 Ocak Pazartesi sabahı ekmek almak için evden çıktı. Ancak geri dönmedi. Anne Emine Özcan da  kızını mahallede aramaya başladı.

Bu sırada cep telefonuna, birkaç kez evlerine misafirliğe gelen Savaş G.'den "Anneciğim, babacığım, ben kızınızı, kızınız da beni seviyor. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Artık bizi kimse ayıramaz" yazılı mesaj geldi. Hemen mesajın gönderildiği cep telefon numarasını aradı ancak ulaşamadı.  Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

BİR HAFTADIR ORTADA YOK

Kızının bir haftadır kayıp olduğunu, tüm aramalarına rağmen izini bulamadıkarını anlatan anne Emine Özcan, "Eşim Yaşar Özcan'la perişan haldeyiz. Evimize misafir olan, ekmeğimizi yiyen biri okuma çağındaki kızımı evlenmek için kaçırmış.

O daha çocuk. Ne evlenmesi? Devletimiz bize yardım etsin. Bir an önce kızıma kavuşmak istiyorum" diyerek, gözyaşı döktü. İnşaat işçisi eşi Yaşar Özcan'ın sokak sokak dolaşarak, kızını aradığını anlatan 4 çocuk annesi Emine Özcan, Savaş G.'nin organ ticareti suçundan sabıkası olduğunu ve cezaevinden yeni çıktığını iddia etti.

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