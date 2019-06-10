14 yaşındaki kıza cinsel içerikli görüntü gönderen kulüp başkanı tutuklandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde amatör spor kulübünün başkanı Adnan Z. 14 yaşındaki kıza sosyal medyadan cinsel içerikli görüntüler gönderdiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Adnan Z., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gölcük'te amatör spor kulübünün başkanlığını yapan Adnan Z., iddiaya göre arkadaşının iş yerinde çalışan H.Ç. adlı kız çocuğuna, sosyal medya hesabından arkadaşlık isteği gönderdi. Adnan Z. arkadaşlık isteğini kabul eden kıza, cinsel içerikli görüntüler gönderdi.
H.Ç.'nin ailesi, durumu fark edince polise şikayette bulundu. Bunun üzerine Adnan Z. gözaltına alınırken, sosyal medya hesabı da incelemeye alındı. Araştırma sonucu Adnan Z.'ye ait cinsel içerikli görüntüler ve konuşmalar tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adnan Z. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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