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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağlar ÖZTÜRK / DHA
25.09.2018 - 10:23, Son Güncelleme:

14 yaşındaki katil zanlısının 6 küçük kardeşi olduğu ortaya çıktı

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14 yaşındaki katil zanlısının 6 küçük kardeşi olduğu ortaya çıktı

Adana'da 14 yaşındaki çocuklarına bir kişiyi öldürtmekten çocuklarıyla birlikte cezaevine giren anne babanın geride 7 çocuk bıraktığı bu çocuklardan 6'sına iki gün boyunca polisin baktığı daha sonrada sevgi evlerine yerleştirildikleri ortaya çıktı.

Adana'nın motosikletiyle seyir halindeki Ali Genç'i (39), pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen M.F.K.'nin (14) 6 kardeşi, anne ve babaları da 'cinayete azmettirme' suçlamasıyla tutuklanınca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

Olay, 20 Eylül günü saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Ali Genç, M.F.K. ile konuştuktan sonra 01 AAD 441 plakalı motosikletine binip hareket etti. M.F.K., bu sırada pompalı tüfekle ateş ederek Genç'i vurdu. Sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Ali Genç ağır yaralanırken, M.F.K. ise kaçtı. Bölgede devriye gezen polis ekibi durumu fark edip, olay yerine destek ekip ve ambulans çağırdı. Ali Genç, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı, ancak kurtarılamadı.

Polis, M.F.K.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle Haydaroğlu Mahallesi'nde yakaladı. M.F.K. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Burada psikolog eşliğinde ifadesi alınan M.F.K., "Motosikleti binmek için istedim, Ali Genç bana küfrederek motosikleti vermedi. Ben de evden aldığım pompalı tüfekle vurdum" dedi. Olayın alacak yüzünden olma ihtimali üzerinde duran ekipler, cinayeti azmettirdikleri gerekçesiyle anne Sultan K., baba Ali Rıza K.'yi de gözaltına aldı. Soruşturmayı genişleten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın meydana geldiği yerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Cinayet öncesi görüntülere ulaşan ekipler, anne ve babanın çocukları M.K.F. ile aynı asansörden birlikte indiğini, M.K.F.'nin ise elinde pompalı tüfek olduğunu saptadı.

YASAK AŞK İDDİASI

Öldürülen Ali Genç ile aile arasında geçmişte bir ilişki olabileceğini düşünen ekipler, anne Sultan K. ile baba Ali Rıza K.'nin cep telefonlarına el koydu. Telefonlar incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Anne Sultan K. ile Ali Genç arasında gönül ilişkisi olma ihtimali üzerinde de duran ekipler, cep telefonlarındaki tüm konuşma ve yazışmaları incelemeye aldı. Anne Sultan K., emniyetteki sorgusunda, Ali Genç ile ilişkisinin olmadığını öne sürdü. İşlemleri tamamlanan anne Sultan K., baba Ali Rıza K. ve M.K.F. tutuklandı.

14 yaşındaki katil zanlısının 6 küçük kardeşi olduğu ortaya çıktı

POLİS GERİDE KALAN ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKTI

Anne, baba ve M.K.F'nin tutuklanmasının ardından ailenin biri 18 yaşında, 6'sı küçük, 7 çocuğu ortada kaldı. Polisler yaşı küçük 3 kız, 3 erkek çocuğa 2 gün boyunca baktı. Çocukların günlük beslenme ve diğer ihtiyaçlarını gideren ekipler, daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile irtibata geçti. Eve gelen yetkililer, çocukları Sevgi Evleri'ne yerleştirildi.

Anne ve baba azmettirmekten 14 yaşındaki çocuk ise adam öldürmekten tutuklandı
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