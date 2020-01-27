MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri14 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve bıçak çıktı
GeriGündem 14 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve bıçak çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 27.01.2020 - 16:31,Son Güncelleme:/

14 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve bıçak çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
14 yaşındaki çocuğun üzerinden kurusıkı tabanca ve bıçak çıktı

Eskişehir'de polis tarafından yapılan asayiş uygulamasında 14 yaşındaki A.K.’nin üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi’nde yaptıkları asayiş uygulamasında şüpheli şahıslara kimlik kontrolü yaptı.

Polis, A.K. isimli çocuğun da hareketlerinden şüphelendi. Kimlik kontrolünde 14 yaşında olduğu ortaya çıkan çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ve bıçak bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, emniyete götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle