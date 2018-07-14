14 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları | MPİ Sayısal Loto çekiliş sorgulama

Milli Piyango idaresi tarafından her haftanın cumartesi günü düzenlenen Sayısal Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da yapıldı. Sayısal Loto'nun 1131. haftasında kazanan numaralar belli oldu. Büyük bir heyecanla takip edilen Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından, şans oyunu tutkunları çekiliş sonucu belirlenen numaraların hangileri olduğunu sorguluyor. İşte, 14 Temmuz Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...

14 TEMMUZ 2018 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da bugün 1131. hafta heyecanı yaşandı. Bu hafta merakla beklenen çekiliş gerçekleşti ve kazanan numaralar belli oldu. Vatandaşlar yaptıkları Sayısal Loto kuponlarının kazanıp kazanmadığını merak ediyor ve haftanın kazanan numaralarını sorguluyor. İşte bu haftanın kazanan şanslı numaraları...

Saat 21.15'te başlayan Sayısal Loto çekilişinin şanslı numaraları; 1 - 5 - 13 - 20 - 25 - 39



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GEÇEN HAFTA HANGİ NUMARALAR KAZANMIŞTI?

Sayısal Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 707 bin 208 lira 31 kuruş haftaya devretmişti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 130'uncu hafta çekilişinde 5 bilen 139 kişi 5 bin 174'er lira, 4 bilen 7 bin 838 kişi 68 lira 75'er kuruş, 3 bilen 144 bin 94 kişi 10 lira 60'ar kuruş ikramiye aldı. Çekilişte toplam 2 milyon 785 bin 444 lira 90 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 786 bin 671 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 998 bin 367 lira 38 kuruş kamuya aktarıldı.



Geçen hafta kazanan şanslı numaralar ise şunlardı; 3 - 8 - 13 - 20 - 30 - 46

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 ya da 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız.

İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.