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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.05.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

14 Mayıs Eczacılar günü kutlama mesajları ve sözleri

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14 Mayıs Eczacılar günü kutlama mesajları ve sözleri

Eczacılar Günü mesajları, ilaç temininde hizmet veren sağlık emekçilerinin 180 yıllık meslek hayatını kutlamak isteyen vatandaşların araştırdığı konu oldu. Eczacılık görevini yerine getiren yakınlarının bu önemli gününü kutlamak isteyen vatandaşlar, 14 Mayıs Eczacılar Günü mesajları için araştırmalarını gerçekleştirdi. İşte, bugün için gönderebileceğiniz Eczacılar Günü mesajları

Eczacılar Günü kutlama mesajları, salı sabahı itibariyle birçok vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. İşte, yakınlarınıza gönderebileceğiniz anlamlı 14 Mayıs Eczacılar Günü mesajları

ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI

14 Mayıs Eczacılık Günü’nüzü kutlar, mesleğinizin daha da güzel günlere ulaşmasını temenni ederim.

Nerede görev yaparsa yapsın, insan sağlığına önemli katkılar sunan  tüm eczacıların “eczacılık günü” nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Gelecek 14 Mayısların, insanlığa mesleğinize güzel günler getirmesi dileklerimle Eczacılık Gününüzü kutluyorum.

Bilimsel eczacılığın akademik kuruluşunun 180.yılında tüm eczacıların ‘’ Eczacılık Bayramını ‘’   kutlar , meslek yaşamlarında başarılar dilerim.

Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.

İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.

İnsanların güvendikleri mesleklerin her zaman başında gelen tüm eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü Kutlu Olsun.

 

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