14 Mart'ta su kesintisi yaşayacak İstanbul ilçeleri - Sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den İstanbullulara önemli uyarı geldi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kağıthane – Levent Ana İsale Hattında yapılacak olan yenileme ve bakım-onarım çalışması sebebiyle; 13 Mart 2018 Salı günü 10:00 ile 14 Mart 2018 Çarşamba günü 16:00saatleriarasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir

İSKİ'den yapılan duyuruda İstanbul'un bazı bölgelerinde yapılacak su kesintisinin başlayacağı ve biteceği saatler yer alıyor. İSKİ'den İstanbullulara önemli uyarı geldi. İSKİ'den yapılan duyuru da İstanbul'un bazı bölgelerinde yapılacak su kesintisinin başlayacağı ve biteceği saatler yer alıyor.



Beykoz



Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah,Anadolu Feneri MahAçıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.



Başlama Tarihi : 13.3.2018 - 20:38



Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2018 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Arızadan etkilenen mahalleleri harita üzerinde görmek için tıklayınız...



Beyoğlu



Etkilenen Mahalleler : Pürtelaş Hasan Efendi Mah,Kuloğlu Mah,Piyale Paşa Mah,Piri Paşa Mah,Kılıç Ali Paşa Mah,Kececi Piri Mah,Kulaksız Mah,Kocatepe Mah,Sururi Mah,Örnektepe Mah,Ömer Avni Mah,Şehit Muhtar Mah,Şahkulu Mah,Tom Tom Mah,Sütlüce Mah,Yenişehir Mah,Yahya Kahya Mah,Katip Mustafa Celebi Mah,Cihangir Mah,Cukur Mah,Fetihtepe Mah,Evliya Celebi Mah,Bostan Mah,Asmalı Mescit Mah,Catma Mescit Mah,Bülbül Mah,Firuz Ağa Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Hüseyinağa Mah,Kaptanpaşa Mah,Kamer Hatun Mah,Hacı Ahmet Mah,Gümüşsuyu Mah,Halıcıoğlu Mah,Hacı Hüsrev-İstiklal Mah



Başlama Tarihi : 13.3.2018 - 09:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Eyüpsultan



Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Mithatpaşa Mah,Göktürk Merkez Mah,Güzeltepe MahAçıklama : İçmesuyu İsale Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 13.3.2018 - 09:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Kadıköy



Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah.



Başlama Tarihi : 14.3.2018 - 11:29



Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Kartal



Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah

Başlama Tarihi : 14.3.2018 - 11:15Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.KağıthaneEtkilenen Mahalleler : Talat Paşa Mah,Ortabayır Mah,Nurtepe Mah,Çağlayan Mah,Yahya Kemal Mah,Telsizler Mah,Merkez Mah,Hamidiye Mah,Gürsel Mah,Gültepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Hürriyet Mah,Harmantepe Mah



Başlama Tarihi : 13.3.2018 - 09:33



Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Maltepe



Etkilenen Mahalleler : Cevizli Mah



Başlama Tarihi : 14.3.2018 - 09:53



Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Pendik



Etkilenen Mahalleler : Velibaba Mah,Çınardere Mah, Ertuğrul Gazi Mah,Sülüntepe Mah



Başlama Tarihi : 14.3.2018 - 11:08 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2018 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Sarıyer



Etkilenen Mahalleler : Büyükdere Mah



Başlama Tarihi : 14.3.2018 - 10:38Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2018 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



Sultangazi



Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah



Başlama Tarihi : 14.3.2018 - 11:31



Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Tuzla



Etkilenen Mahalleler : Yayla Mah,Postahane MahA

Başlama Tarihi : 14.3.2018 - 10:58



Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2018 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Şişli



Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah,Mahmut Şevket Paşa Mah,Mecidiyeköy Mah,Halil Rıfat Paşa Mah,Harbiye Mah,Kaptanpaşa Mah,Yayla Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Merkez Mah,Mesrutiyet Mah,Teşvikiye Mah,Duatepe Mah,Ergenekon Mah,Esentepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Cumhuriyet Mah,Gülbahar Mah,Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Eskişehir Mah,Feriköy Mah,Fulya Mah

Başlama Tarihi : 13.3.2018 - 09:33Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.3.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.