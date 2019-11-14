Süper Loto 14 Kasım çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı! Milli Piyango Süper Loto sorgulama
Perşembe günleri düzenlenen Süper Loto oyununun 630. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. 14 Kasım akşamı noter huzurunda başlayan canlı çekilişin ardından, bu hafta Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Haftanın şanslı numaraları MPİ'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Süper Loto'da hangi numaralar çıktı? İşte, MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları.
Şans oyunu meraklılarının ilgi gösterdiği Süper Loto'nun 14 Kasım 2019 çekiliş sonuçları açıklandı. Saat 21.15'te yapılan çekilişle beraber, şanslı numaraları tahmin eden vatandaşların yüzü güldü. İşte, 630'uncu hafta heyecanının yaşandığı Süper Loto'da kramiye kazandıran numaralar ve Süper Loto sorgulama ekranı.
14 KASIM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto'nun 630. hafta çekilişleri gerçekleşti.14 Kasım Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
MPİ SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI
SÜPER LOTO'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?
Süper Loto oyununun 629'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 444 bin 479 lira 71 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 82 kişi 7 bin 651 lira 35'er, 4 bilen 3 bin 969 kişi 171 lira 90'ar, 3 bilen 79 bin 389 kişi 14 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.
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