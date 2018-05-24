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    14 Haziran tatil mi? Arefe günü tatil olacak mı?

    Hürriyet Haber
    24.05.2018 - 15:31 | Son Güncelleme:

    14 Haziran tatil mi sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Bayram tatili için planlarını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, arefe günü olan 14 Haziran'ın tatil olup olmayacağını merak ediyor. Ramazan Bayramı kapsamında toplamda 3 gün izin yapacak olan vatandaşlar, 14 Haziran tatil mi olacak sorusuna alacakları cevaba göre tatillerini 1 gün daha arttırmanın yolunu arayacak. İşte, Resmi Gazete'de konuyla ilgili detaylı bilgiler

    14 Haziran tatil mi sorusu, bayram için hazırlıklarına şimdiden başlayan vatandaşların araştırdığı husus oldu. Bu yıl tatilin hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla arefe günü tatil olacak mı sorusuna cevap arayan ve buradan alacakları cevaba göre tatillerini planlayacak olan vatandaşlar, sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 14 Haziran tatil mi olacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    14 HAZİRAN TATİL Mİ OLACAK?

    Dini bayram günleri arasında yer alan Ramazan Bayramı, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Arefe günü dahil toplamda 3,5 gün sürmektedir. Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 14 Haziran Perşembe günü saat 13.00'dan sonra tatil başlayacaktır.

    Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

    2018 YILININ RESMİ TATİL GÜNLERİ

    01 OCAK 2018 PAZARTESİ - YILBAŞI

    23 NİSAN 2018 PAZARTESİ - ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

    01 MAYIS 2018 SALI - EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

    19 MAYIS 2018 CUMARTESİ - ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

    14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ

    15 HAZİRAN 2018 CUMA - RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN

    16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN

    17 HAZİRAN 2018 PAZAR - RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN

    15 TEMMUZ 2018 PAZAR - 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

    20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI AREFESİ

    21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN

    22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN

    23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN

    24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN

    30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - ZAFER BAYRAMI

    29 EKİM 2018 - CUMHURİYET BAYRAMI

    Etiketler: arefe günü tatil mi , gündem
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