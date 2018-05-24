14 Haziran tatil mi? Arefe günü tatil olacak mı?

14 Haziran tatil mi sorusu, bayram için hazırlıklarına şimdiden başlayan vatandaşların araştırdığı husus oldu. Bu yıl tatilin hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla arefe günü tatil olacak mı sorusuna cevap arayan ve buradan alacakları cevaba göre tatillerini planlayacak olan vatandaşlar, sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 14 Haziran tatil mi olacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

14 HAZİRAN TATİL Mİ OLACAK?

Dini bayram günleri arasında yer alan Ramazan Bayramı, Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre Arefe günü dahil toplamda 3,5 gün sürmektedir. Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla kamu çalışanları için kurumların insiyatifinde idari tatil ilan edilmezse, 14 Haziran Perşembe günü saat 13.00'dan sonra tatil başlayacaktır.

Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

2018 YILININ RESMİ TATİL GÜNLERİ

01 OCAK 2018 PAZARTESİ - YILBAŞI

23 NİSAN 2018 PAZARTESİ - ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

01 MAYIS 2018 SALI - EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

19 MAYIS 2018 CUMARTESİ - ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ

15 HAZİRAN 2018 CUMA - RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN

16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ - RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN

17 HAZİRAN 2018 PAZAR - RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN

15 TEMMUZ 2018 PAZAR - 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI AREFESİ

21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN

22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN

23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN

24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN

30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - ZAFER BAYRAMI

29 EKİM 2018 - CUMHURİYET BAYRAMI