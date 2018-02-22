14 fabrika satılacak... İşte ilk resmi talipli

Çemaş Döküm, Kırşehir Şeker Fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili dosyanın Özelleştirme Dairesinden alınması ve fabrikanın satın alınmasına yönelik tetkikat ve çalışma yapma konusunda Genel Müdür Hüseyin Özel'in yetkilendirildiğini duyurdu.

Şirkettan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Bugün toplanan Şirketimiz Yönetim Kurulu ; Döküm ve İşleme Fabrikalarımızın kurulu olduğu Kırşehir'de mukim Kırşehir Şeker Fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili dosyanın Özelleştirme Dairesinden alınması ve fabrikanın satın alınmasına yönelik tetkikat ve çalışma yapma konusunda Genel Müdürümüz Hüseyin Özel'in yetkilendirilmesine karar vermiştir."

İHALE 3 NİSAN'DA

Habertürk'un haberine göre; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kırşehir için geçici teminat tutarını 4 milyon TL olarak belirlemiş, ihale tarihinin 3 Nisan olduğunu duyurmuştu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) 14 şeker fabrikasının satış yöntemiyle özelleştirilmesi açtığı ihaleler Nisan ayında yapılacak.

Türkiye Şeker Fabrikası AŞ'ye ait 14 şeker fabrikasından Bor, Çorum, Kırşehir ve Yozgat fabrikalarının ihalesi 3 Nisan'a, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu ve Turhal fabrikaları için 11 Nisan'a, Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş fabrikaları için 18 Nisan'a kadar teklif verilebilecek.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR