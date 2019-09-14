14 Eylül Kandilli Rasathanesi deprem listesi.. Ülkemizde meydana gelen Son depremler..
Ankara'da ardı ardına meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar ülkemizde deprem hareketlerini takip etmek istiyorlar. Kandilli Rasathanesi'nden gelen son bilgilerin ardından deprem listesi internette aranan konular arasındaki yerini alıyor. İşte ülkemizde meydana gelen son depremler
Son depremler, 14 Eylül cumartesi gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 14 Eylül tarihli son depremler listesi.
2019.09.14 09:03:10 40.7595 32.9602 5.0 -.- 5.1 4.8 YESILOZ-CERKES (CANKIRI) İlksel
2019.09.14 09:00:29 40.7348 32.9680 5.0 -.- 4.9 4.9 HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2019.09.14 07:07:43 37.9050 29.6337 8.3 -.- 1.6 -.- MECIDIYE-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.09.14 06:38:29 38.7350 27.9590 8.0 -.- 2.5 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2019.09.14 04:58:15 38.2007 41.9103 10.1 -.- 1.5 -.- AGACPINAR-(BITLIS) İlksel
2019.09.14 02:53:45 38.1987 26.5942 7.0 -.- 1.4 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) İlksel
2019.09.14 02:20:21 38.3472 43.6003 7.8 -.- 1.5 -.- HAMURKESEN-GURPINAR (VAN) İlksel
2019.09.14 02:19:37 38.5753 43.2492 16.9 -.- 1.1 -.- BARDAKCI-(VAN) İlksel
2019.09.14 02:16:30 40.0023 26.1228 7.4 -.- 2.6 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.09.14 01:56:02 39.1490 41.6872 15.6 -.- 2.8 -.- UNALDI-VARTO (MUS) İlksel
2019.09.14 01:53:52 42.7055 41.7357 3.7 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel
2019.09.14 01:42:36 40.4520 28.7520 4.7 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.09.14 01:35:39 39.6073 27.4973 8.2 -.- 1.4 -.- SARICA-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel
2019.09.14 00:28:36 39.0558 27.1325 9.2 -.- 2.2 -.- EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR) İlksel
2019.09.14 00:06:43 36.9547 27.5677 8.3 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.13 23:23:12 36.8122 27.3002 17.7 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.09.13 22:56:26 40.7712 28.7220 7.2 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.13 21:29:31 38.6452 42.9423 4.4 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel
2019.09.13 21:16:00 40.7587 28.7062 5.4 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.13 20:59:25 40.7753 28.7173 3.7 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.13 20:29:08 40.7762 28.7508 5.5 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.13 20:27:21 40.7780 28.6835 7.2 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.09.13 19:09:35 37.6838 29.7997 28.1 -.- 1.8 -.- DEREKOY-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2019.09.13 18:47:47 37.8307 29.6290 13.3 -.- 1.7 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.09.13 18:21:10 38.7750 31.4090 5.1 -.- 2.5 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
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