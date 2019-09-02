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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emre ESER
02.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

14 dev şirketin iklim senaryosu: Mağazaları sel vuracak gıdalar çürüyecek

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14 dev şirketin iklim senaryosu: Mağazaları sel vuracak gıdalar çürüyecek

Türkiye’de sanayi, enerji, gıda ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren 14 şirket, küresel iklim değişikliğinin vereceği zararı hesapladı. Uluslararası Karbon Saydamlık Projesi kapsamında şirketlerin kendi yaptığı bildirimlere göre Türkiye’deki iklim değişikliği ve afetlerin kendilerine maliyeti 8 milyar 600 milyon lira olacak. Enerji santrallarını ve mağazaları sel vuracak. Uçaklar geç havalanacak, gıdalar sıcak yüzünden çürüyecek. Dev projeler duracak, bankalar kredilerini tahsil etmekte zorlanacak. 14 şirketinin Karbon Saydamlık Projesi kapsamında dikkat çektiği afet senaryoları şu şekilde:

AKENERJİ:

Elektrik üretimi aksayacak. Uzun vadede iklim değişikliğine bağlı olarak fırtına, rüzgar ve yağışların artması tüm santralları etkileyebilir. Ani sel baskınları ve kuraklık hidroelektrik santrallarında zarar oluşturabilir. Kıyı bölgeleri daha riskli olduğu için deniz kenarında bulunan Erzin doğalgaz çevrim santralının güvenliği şimdiden sorun teşkil ediyor. Faaliyetlerimize maliyeti 54.5 milyon dolar olacak.

ARÇELİK:

Tesislerimiz risk altında. Kuraklık, orman yangınları, sellerin yanında küresel ölçekteki 2 derecelik sıcaklık artışının Türkiye’yi de içeren Akdeniz Havzası üzerinde birçok önemli etkisi olacak. Seller, özellikle yakınında dere yatağı bulunan santrallarımız için risk teşkil ediyor. Finansal etki 45 milyon lira olarak hesaplandı.

14 dev şirketin iklim senaryosu: Mağazaları sel vuracak gıdalar çürüyecek

COCA-COLA İÇECEK:

Tedarik zincirini tehdit ediyor. Seller tesislerimize zarar verebilir. Tesislerdeki bakım gereksinimi ya da kapatılma, üretimde aksaklıklara sebep olarak satış hacminde ve gelirde düşüşe yol açabilir. Sıcaklık artışı çürüme riski oluşabilir. 390 milyon dolarlık etki bekliyoruz.

PEGASUS:

Kalkış süremiz uzuyor. İstanbul, 2014 ‘te ilk kez bir kasırgaya sahne oldu ve devamı gelebilir. Bu durum operasyonlarımızın aksamasına, uçak filomuzda ve tesislerimizde hasara neden olabilir. Sıcaklıklardaki aşırı artış, motor performansını düşürerek kalkış süresini uzatıyor. Bu yakıt tüketimine, dolayısıyla sera gazı emisyonlarımızda artışa sebep oluyor. Kısa vadede 7 milyon lira etkisi olacak.

MİGROS:

Seller mağazalarımızı kapatabilir. Önümüzdeki yıllarda iklim değişikliği sebebiyle oluşan sel ve aşırı kar yağışı gibi mağazaların kapanmasıyla sonuçlanabilecek durumlar satış işlemlerini aksatarak finansal kayıp ve kısa vadeli hesap açığı yaratabilir.

EKOTEN TEKSTİL:

Pamuk tekstili vuracak. Akdeniz Havzası iklim değişikliğinden önemli ölçüde etkilenecek ve pamuğun ekim döneminde gereksinim duyduğu nem azalacak. Üretimdeki bu olumsuz etki, küresel ölçekte pamuk fiyatlarını ve mevcudiyetini etkileyerek işletme giderlerimizi artıracak hatta üretim kapasitemizi düşürecek. 7.5 milyon Euro’luk bir maliyet getirecek.

ENKA İNŞAAT:

Santrallar duracak. Ortam sıcaklığında ya da su sıcaklığındaki artış ve suyun kısıtlı olması, tesis verimliliğinin, dolayısıyla üretim kapasitesinin düşmesiyle sonuçlanabilir. Bu durum işletme maliyetlerinde ve emisyonlarda artışa neden olabilir. Su kıtlığı sebebiyle elektrik üretim santralları kapatılabilir.

14 dev şirketin iklim senaryosu: Mağazaları sel vuracak gıdalar çürüyecek

ŞEKERBANK:

Verim etkilenecek. Ortalama sıcaklıklardaki değişiklik, tarımsal işletmelerin verimini etkileyebilir. Bu durum yüksek riskli kredilerin ve çiftçilerin sayısında yaşanacak artışın yanı sıra kredi ödeme ve borç aciz oranlarında düzensizlik oranlarını artırabilir. Bize etkisi 130 milyon dolar olacak.

GARANTİ BBVA:

Kredilerde sorun oluşabilir. Su kıtlığı ve kuraklık, Garanti Bankası tarafından finanse edilen hidroelektrik santral (HES) projeleri üzerinde işletme ve finansal getiri açısından doğrudan etkiye sahip. Bu durum, borçlunun aldığı krediyi geri ödeme gücünü etkileyebilir. Faturamız 150 milyon lira kabaracak.

TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI:

Yatırımlar susuz kalacak. Özellikle su kullanımı yoğun sanayilerin olumsuz etkileneceği ve su temini için zorlu bir rekabet yaşanacağı öngörülüyor. Suyun değeri ve fiyatı artacaktır. Bu durum, su kullanımı yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin kapasitelerinde azalmaya ve hatta işyerlerini kapatmalarına neden olabilir. 150 milyon dolarlık bir maliyet bekliyoruz.

TÜRKİYE HALK BANKASI:

Şubeleri su basabilir.

Yağış miktarında aşırı değişim taşkın yaratarak banka şubelerini de etkileyebilir. Tarımsal üretim ve hidroelektrik enerjiden elektrik üretimi gibi iş süreçleri gibi yağış miktarlarına dayalı sektörler üzerinde olumsuz etkiler aratabilir.

YAPI KREDİ BANKASI:

Finansman riski var. Aşırı yağışlar ve kuraklık; tarım, turizm ve yenilenebilir enerji kaynakları gibi sektörler üzerinde olumsuz etki yaratacaktır. Yapı Kredi’nin bu sektörlerde finansman sağladığı projelerde risk potansiyeli yükselecektir. 1.1 milyar liralık ek maliyet çıkacak.

ZORLU ENERJİ:

Hasarları gidermek zor. Aşırı hava olaylarının üretim sahalarımıza zarar verdiği durumda operasyonlarımız sekteye uğrayabilir. Hidroelektrik santrallara ulaşımın zor olması hasarın giderilme süresini uzatabilir. 19 milyon liralık maliyet çıkacak.

FORD OTOMOTİV:

Süreklilik temel endişemiz. Tesislerimizde gerçekleşebilecek aşırı hava olaylarının kontrolü, iş sürekliliğimizi sağlamada temel endişemiz. Bulunduğumuz havzada su kıtlığının artması durumunda, yerel yönetimler sanayi bölgeleri yerine kentsel kullanım için su teminini önceliklendirebilir.  

 

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