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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan Artan / DHA
24.06.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

14 bin TL'lik cezası var! Türkiye'de geçen yıl 6 kez yaşandı...

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Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de uçaklara iniş ve kalkış sırasında lazer tacizi geçtiğimiz yılda devam etti. Hava araçlarına lazer tutana uçuş emniyetini tehlikeye atmaktan 14 bin 163 TL idari para cezası verilmesi de uçaklara lazer tutanlara engel olamadı.Geçtiğimiz yıl uçaklara 6 lazer tacizi yapıldığıyla ilgili rapor tutulduğu öğrenildi. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) 2018 yılı Hava Trafik Yönetmeliği(ATM) ile bağlantılı emniyet olayları yıllık değerlendirme raporu hazırladı. Rapora göre 2017 yılında 100 bin trafik hareketinde olay sayısı 12.59 iken 2018 yılında bu oran 16. 85 oldu. ATM ile bağlantılı emniyet olaylarında 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 33,84'lük artış meydana geldi. 2018 yılı yaz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ciddi artış yaşandı. 2018 Temmuz ayında yaşanan olaylar en yüksek seviye olan 2,97’ye ulaştı.2017-2018 yıllarında meydana gelen ATM ile bağlantılı emniyet olaylarında  uçuşun bütün aşamalarında gerçekleşen olaylarda artış yaşanırken özellikle park pozisyonu, manevra sahası ve yaklaşma pozisyonunda yaşanan dikkat çekti. 

6 UÇAĞA LAZER TACİZİ  

Olaylar içinde en dikkat çeken ise uçaklara yapılan lazer saldırıları oldu.Demirören Haber Ajansı'nın(DHA) edindiği bilgilere göre 2018 yılında 6 uçağa lazer tacizi yapıldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) uçaklara lazer tutarak uçuş emniyetini tehlikeye sokanlara 14 bin 163 TL idari para cezası uyguluyor.Uzmanlar, kokpite lazer tutulmasından kaynaklı gözde kalıcı hasarın meydana gelmesinin nadir bir durum olduğunu, ancak dikkat dağılması ve geçici görme bozukluklarının meydana gelmesinin sık yaşanan bir durum olduğunu dikkat çekiyor. Geçici görme problemleri arasında anlık görme kaybı, bulanık görme, gözlerin kamaşması, baş ağrısı ve gözlerdeki rahatsızlık gibi durumlar da bulunuyor. 

TÜRKİYE'DE PİLOT TEDBİR AMAÇLI UÇMAMIŞTI

7 yıl önce de Ağrı-İstanbul seferini yapan yolcu uçağına Florya'dan bir sandaldan lazer tutan iki kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı.Daha önce Amerikan Airlines’ın Miami-New York seferini yapan yolcu uçağı iniş için alçalmaya başladığı sırada yerden pilotlara lazer tutulmuş, ABD’li pilotun gözünde hasar meydana gelmişti. Avustralya’da iki Türk genci, Qantas Havayolları’na ait uçağa lazer tuttukları için gözaltına alınmıştı. 2009 yılında ise British Airways’in Londra-İstanbul uçunu yapan uçağın pilotu Atatürk Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kendisine lazer tutulduğunu rapor etmişti. Pilot, tedbir amaçlı olarak bir sonraki uçuşunu yapmamıştı.İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz yıl polis helikopterine lazer tutarak uçuş güvenliğini tehlikeye sokan bir kişi yakalanmıştı.

ABD'DE GEÇTİĞİMİZ YIL 5 BİN UÇAĞA LAZER TACİZİ

İngiliz Havayolu Pilotları Birliği uçaklara günde ortalama 3 kez lazer tutulduğunu, ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) ise 2018 yılında uçaklara 5 binden fazla lazer tacizi olduğunu açıklamıştı. FAA, 2018’de 5 bin 663 lazer saldırısının ihbar edildiğini ve bu sayının 2017’de 6 bin 754, 2016’da ise 7 bin 398 olduğunu duyurmuştu.ABD'de uçaklara laser tacizinde bulunanlara, hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanıyor.Cezalar 30 bin dolara kadar çıkabiliyor.

2017/2018 YILINDA HAVA TRAFİK YÖNETMELİĞİ (ATM) İLE BAĞLANTILI EMNİYET OLAYLARI

-Hava sahasının izinsiz ihlali

-Taksi yolu ihlalleri

-Ayırma Miniması İhlali

-Kaçındırma Gerektirmeyen Pist İhlalleri

-Pist İhlalleri-VAP

-Standart Freyzoloji Dışı Muhabere

-Uzun Süreli Muhabere Kaybı

-Diğer

-Seviye Sapması

-Lazer Işını

-Yetersiz Ayırma

-Hava Aracının Yayımlanmış ATM Usullerinden Sapması

-Hava Aracının ATM Düzenlemelerinden Sapması

-Hava Aracının ATC Müsadesinden Sapması

-ACAS RA

EN ÇOK OLAY HANGİ AŞAMADA MEYDANA GELİYOR

-Yaklaşma

-Düz uçuş

-İniş

-Manevra

-Park

-Kalkış

-Taksi

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