‘14 bin 750 kurumda sıfır atık sistemine geçilmiştir’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘14 bin 750 kurumda sıfır atık sistemine geçilmiştir’
GeriGündem ‘14 bin 750 kurumda sıfır atık sistemine geçilmiştir’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
30.04.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

‘14 bin 750 kurumda sıfır atık sistemine geçilmiştir’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘14 bin 750 kurumda sıfır atık sistemine geçilmiştir’

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde bakanlığımızca 2017 yılında sıfır atık çalışmaları başlatıldı. Bugüne kadar ülkemizde 14 bin 750 kurum ve kuruluş binasında, sıfır atık sistemine geçilmiştir. 2023 yılına kadar bütün Türkiye'ye yayılması da hedeflenmektedir. Projenin ülke çapında yayılmasıyla birlikte 2023 yılına kadar geri kazanım oranı en az yüzde 35'e çıkarılacaktır" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017 yılında sıfır atık çalışmalarının başlatıldığını hatırlatarak, "Bugüne kadar ülkemizde 14 bin 750 kurum ve kuruluş binasında sıfır atık sistemine geçilmiştir. 2023 yılına kadar bütün Türkiye'ye yayılması da hedeflenmektedir. Projenin ülke çapında yayılmasıyla birlikte 2023 yılına kadar geri kazanım oranı en az yüzde 35'e çıkartılacaktır." dedi.

Birpınar, Türk-Alman Çevre Yürütme Kurulu'nun 16. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hızla gelişen dünyada atıklar, çevre kirliliği ve ekolojik tahribatın her ülkenin ortak sorunu olduğunu, çevre kirliliğinin artışı karşısında ekosistemin kendini yenileme kapasitesinin her geçen gün daha da yetersiz hale geldiğini, doğal kaynakların tükendiğini ve dengenin bozulduğunu belirtti.

Bunlara bağlı olarak dünyada iklim değişikliği gibi pek çok çevre sorunu ve küresel sorunların yaşandığına işaret eden Birpınar, çevre duyarlılığı ve iklim değişikliğinin dünyanın en önemli gündem maddesi haline geldiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin katı atık, atık su, hava, deniz, kimyasallar, gürültü ve iklim değişikliğiyle ilgili birçok çalışmayı yürüttüğünü dile getiren Birpınar, şöyle konuştu:

"Özellikle atık yönetimi konusunda yıllık yaklaşık 32 milyon ton belediye atığının oluştuğu ülkemizde geri kazanım oranı yüzde 13 seviyelerine kadar ulaşmıştır. 88 katı atık düzenli depolama sahasıyla nüfusumuzun yüzde 79'una hizmet veriyoruz. Bu sahalardan ürettiğimiz elektrik enerjisi yaklaşık 1,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak niteliktedir. 2002 yılında bu rakamlar çok daha düşüktü. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında tüm vatandaşlarımızın atık yönetimi hizmetinden faydalanmasını ve geri kazanım oranının yüzde 35'e çıkarılmasını, düzenli depolama oranının da yüzde 65'e indirilmesini hedefliyoruz. Yani düzenli depolama sahası olmayan hiçbir şehrimizin olmayacağı ve bütün hizmetlerin vatandaşlarımıza verileceği günlerin olacağı 2023 yılı çok uzak değil."

‘14 bin 750 kurumda sıfır atık sistemine geçilmiştir’

"SIFIR ATIK SİSTEMİNİN 2023' KADAR TÜM TÜRKİYE'DE YAYILMASINI HEDEFLİYORUZ"

Birpınar, Türkiye'de 2018 yılı itibarıyla belediye nüfusunun yüzde 85'ine atık su arıtma hizmeti verildiğini, 2023 yılında tüm belediyelerin atık su arıtma tesisine kavuşmasını sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

2018 yılı itibarıyla arıtılmış atık suyun yüzde 1,2'sinin yeniden kullanıldığını, 2023 yılında bu oranın yüzde 5'e çıkarılmasının Bakanlığın stratejik hedefleri arasında olduğunu belirten Birpınar, "Son dönemde çok fazlaca üzerinde durduğumuz Türkiye için sıfır atık meselesine baktığımızda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Bakanlığımızca 2017 yılında sıfır atık çalışmaları başlatıldı. Bugüne kadar ülkemizde 14 bin 750 kurum ve kuruluş binasında sıfır atık sistemine geçilmiştir. 2023 yılına kadar bütün Türkiye'ye yayılması da hedeflenmektedir. Ayrıca 27 belediyemizde de sıfır atık sistemine geçilmesi için çalışmalar başlatılmış, ülke genelinde de 4 milyon ton değerlendirilebilir atık toplanarak, ekonomik değer elde edilmiştir. Projenin ülke çapında yayılmasıyla birlikte 2023 yılına kadar geri kazanım oranı en yüzde 35'e çıkarılacaktır. Bu noktada 400 bin kişiye farkındalık eğitimleri verdik. Örnek olarak da bunu Bakanlığımızın bulunduğu binada yaptık. Bu sistemi Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binamız ile 81 ildeki valiliklerimizde bunu gerçekleştirdik. Bu yılın sonu itibarıyla bütün Türkiye'deki kamu binalarının tamamında sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. Daha sonra sıfır atık yönetmeliğini bu yıl çıkaracağız. 2023'e kadar hangi alışveriş merkezlerinin, otellerin, ilçe ve büyükşehir belediyelerinin hangi tarihte geçeceğini de belirlemiş oluyoruz. Dolayısıyla da bu yönetmeliğin önemli olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"POŞET KULLANIMINDA YÜZDE 75 CİVARINDA AZALMA OLDU"

Çevre Kanunu'nda poşet, geri kazanım, depozito ve çevre cezaları konularında düzenleme yaptıklarını hatırlatan Birpınar, poşetlerin 1 Ocak 2019'dan itibaren 25 kuruşa satılmasıyla ilgili bir uygulama başlattıklarını ve Türkiye için bunun zor bir karar olduğunu belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar, özellikle yerel seçimler öncesinde böyle bir kararı alabilmenin cesaret işi olduğunu ifade ederek, "Politik baskılara rağmen geri adım atmadan bu hususta iyi bir şey yaptık. Yaptığımız seçim kampanyasının da çevreci olması gerektiğini düşündük ve hiçbir şekilde seçim boyunca plastik kullanımına, sokakların kirlenmesine ve gürültü kirliliğine müsaade etmedik. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu deklare ettiler. Bu konuda da başarılı olduk. Ocak, şubat ve mart aylarının rakamlarını size vermek istiyorum. Türkiye genelindeki 5 zincir marketin geçen sene ilk 3 ayda kullandığı poşet miktarı 600 milyon adet iken bu sene rakam 100 milyon adede düşmüştür. Yüzde 75 civarında bir azalma olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Sıkı denetimlerle daha da başarılı olacağını düşünüyoruz. Seçim kampanyası boyunca en az 10 milyon adet bez çanta ve file dağıttık." diye konuştu.

Yeniledikleri Çevre Kanunuyla birlikte her türlü ambalaja vergi getirdiklerini, cam şişelerde 1 kuruş, plastik şişelerde ise 2 kuruş vergi uyguladıklarını aktaran Birpınar, çevre vergileri konusunda başarılı olduklarını belirtti.

Birpınar, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin bu yıl "Altyapı, şehirler ve yerel iklim eylemi" temasıyla eylül ayında Türkiye'de düzenleneceğini de kaydetti.

Türkiye'nin özellikle Akdeniz havzasında iklim değişikliğinden etkilenmeye başladığına dikkati çeken Birpınar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buna uyum noktasında acil tedbirler almamız gerektiğini biliyoruz. Geçenlerde Antalya'da Akdeniz havzasında hiç olmayan bir hortum olayı meydana geldi ve bir saatlik yağış oradaki bütün seraları yok etti. Bu tedarik zincirlerini bozdu. Normal şartlarda Antalya'dan günden bin tır meyve sebze büyükşehirlere gelirken iklim değişikliği etkisiyle o gün felaketten dolayı ertesi gün belki 100 tır gitti. İkinci gün 200 tır gitti. Dolayısıyla tedarik zinciri bozulunca da şehirlerdeki meyve sebze fiyatları hala düzelmedi. Dolayısıyla arada fırsatçılar var ama işin ana sebeplerinden bir tanesi iklim değişikliği. Beklenmedik olaylardan dolayı bunlar yaşanıyor. İklim değişikliğinin etkilerini yaşamaya başladık. Dolayısıyla iklim değişikliğiyle uyum noktasında mücadele etmek ve buna karşı tedbirler almak gerektiğini düşünüyoruz."

‘14 bin 750 kurumda sıfır atık sistemine geçilmiştir’

"TÜRKİYE'DE OLDUĞU GİBİ ALMANYA'DA DA PLASTİK TORBA KULLANIMI DÜŞÜYOR"

Almanya Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Federal Bakanlığı Bakan Yardımcısı Jochen Flasbarth da atık konusunun Türkiye'deki insanları yakından ilgilendirdiğini ve ülkede plastik torbalar için ücret alınmaya başlanmasının son derece etkileyici bir adım olduğunu belirtti.

Türkiye'nin tek kullanımlık plastikler konusunda son dönemde elde ettiği tecrübeleri öğrenmenin kendileri için son derece önemli olduğuna işaret eden  Flasbarth, şunları kaydetti:

"Biz de plastik torbalar için benzer bir yol izledik. Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da plastik torba kullanımı düşüyor. Aslında sadece plastik torbalara verilen ücret yüksek bir fiyat olduğu için değil, ilginç bir teşvik oldu. İnsanlar farklı alışkanlıklar geliştiriyor ve plastik yerine bez torbalar kullanıyorlar. Bütün bunlar bizim birbirimizden öğrenebileceğimiz şeylerle dolu."

Flasbarth, Almanya'nın Türkiye'nin iklim rejimi konusundaki pozisyonunu anlayışla karşıladıklarını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından, zirveye Türkiye ve Almanya'dan katılan kamu kurumu temsilcilerine söz verildi.

Zirve, daha sonra basına kapalı devam etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

'160 teröristi etkisiz hale getirdik'

YSK'dan HDP'ye ikinci ret

Yolda buldu, oynasın diye torununa verdi... Değerinden haberi yoktu!

TSK terör hedeflerini vurdu... O anlar canlı yayına böyle yansıdı