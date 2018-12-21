14 ayda tahliye
Başakşehir'e gitmek için yola çıkan üniversiteli dört gencin bulunduğu otomobilin emniyet şeridinde duran TIR’a çarpması sonucu Merve Oruç (18) ile Ezgi Teomete’nin (19) ölümüne, Aylin Alkan’ın (19) yaralanmasına neden olmakla suçlanan sürücü üniversite öğrencisi Alkan Dikmen (20), tahliye oldu.
Dikmen hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne ya da yaralamaya neden olma suçundan 15 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Bakırköy 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporuna göre asli kusurlu bulunan Dikmen, önceki gün görülen duruşmada, “Ben 14 aydır tutukluyum. Eğitim hayatım sekteye uğramıştır. Psikolojik olarak da etkilendim. 20 yaşındayım. Sürekli cezaevindeyim. İyilik yaparken cezaevine düştüm. Tahliyemi istiyorum” dedi.
EHLİYETİ DE 1 YIL ALINDI
Dikmen’i ‘taksirle iki kişinin ölümüne neden olma’dan 2 yıl 6 ay hapse çarptıran mahkeme, cezayı 6’da 1 oranında indirerek 2 yıl 1 aya çevirdi. Sanığa verilen cezanın miktarı gözetilerek giderilmeyecek mağduriyetine yol açılmaması bakımından Dikmen’in tahliyesine karar verildi. Mahkeme sanığın ehliyetinin 1 yıl geri alınmasına da hükmetti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle