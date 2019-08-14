14 Ağustos Şans Topu çekilişi tamamlandı! MPİ Şans Topu sonuç sorgulama ekranı
Şans oyunu tutkunlarının favorilerinden olan ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce (MPİ) düzenlenen Şans Topu oyununda haftanın çekilişi tamamlandı. Şans Topu'nda geçen hafta büyük ikramiye, bu haftaki çekilişe devretmişti. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası, 948'inci haftanın talihli numaraları belli oldu. Peki, Şans Topu'nda haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
En çok tercih edilen şans oyunlarından Şans Topu'nda bu gece çekiliş heyecanı vardı. Her hafta çarşamba günü düzenlenen Şans Topu oyununun en son çekilişi tamamlandı. Şans Topu'nun 948'inci haftasında hangi numaraların kazandığı belli oldu. İşte, Şans Topu'nda 948'inci hafta çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...
Haftanın çekilişinde kazanan numaralar şunlar oldu; 7 - 13 - 15 - 25 - 31 + 2
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GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Şans Topu oyununun 947. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 817 bin 712 lira haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 9 kişi 8 bin 792'şer lira, 4 artı 1 bilen 168 kişi 628'er lira, 4 bilen 2 bin 348 kişi 56'şar lira, 3 artı 1 bilen 5 bin 218 kişi 31'er lira, 3 bilen 72 bin 596 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 103 kişi 7 lira 10'ar kuruş ve 1 artı 1 bilen 165 bin 33 kişi 3 lira 95'er kuruş ikramiye alacak.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 1 milyon 820 bin 69 lira olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 876 bin 126 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 488 bin 478 lira aktarıldı.
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