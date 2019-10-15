14-15 Ekim dün gece deprem mi oldu? Kandilli son depremler
Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verilere göre son depremler hakkında bilgiler edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. 14 Ekim gecesi ve 15 Ekim sabahı meydana gelen son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlandı. İşte, son depremler listesi ve detaylı bilgiler
Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, günün ilk saatlerinde araştırılmaya başlandı. Son depremler listesinde yer alan bilgilere göre bölgelerinde meydana gelen en son depremlerin listesine erişmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden bu konuya yanıt arıyor. İşte, 14 Ekim'i 15 Ekim'e bağlayan gece itibariyle gerçekleşen son depremler listesi
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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08:37:42 37.3838 27.8648 0.0 -.- 0.9 -.- OLUKBASI-MILAS (MUGLA)
07:41:23 39.1450 29.0452 5.4 -.- 1.5 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)
07:12:41 38.6978 25.6157 5.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
07:06:18 36.8147 34.2697 5.2 -.- 1.4 -.- SINAP-ERDEMLI (MERSIN)
06:40:20 37.0993 28.5952 26.7 -.- 1.1 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)
06:31:26 35.1637 27.7305 9.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
06:30:09 37.1172 28.6128 18.2 -.- 1.1 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)
06:24:45 40.8042 27.8268 10.8 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI
06:07:50 38.9065 29.9735 8.7 -.- 1.3 -.- AGAC-DUMLUPINAR (KUTAHYA)
05:54:13 37.8053 28.9618 13.6 -.- 1.3 -.- YESILYAYLA-(DENIZLI)
05:52:55 38.9995 40.5820 7.3 -.- 1.4 -.- ORTACANAK-(BINGOL)
04:47:01 36.9150 27.2947 7.9 -.- 2.2 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
03:32:10 38.8892 26.4413 5.4 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
03:00:48 37.9685 28.7733 5.0 -.- 2.1 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN)
02:50:31 37.9665 28.7773 4.6 -.- 2.0 -.- SAVCILI-BUHARKENT (AYDIN)
02:39:18 37.9773 28.7797 12.4 -.- 1.1 -.- CATAK-BULDAN (DENIZLI)
02:25:49 36.0668 35.9617 8.5 -.- 2.5 -.- TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY)
01:31:02 39.2937 38.0025 16.1 -.- 1.5 -.- KAYABURUN-DIVRIGI (SIVAS)
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