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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

1389 başkanın sadece 37’si kadın

Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
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Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
1389 başkanın sadece 37’si kadın

SEÇİLEN 1389 belediye başkanından yalnızca 37’si, yani yüzde 2’si kadın.

Başkanlar arasında en yüksek oran yüzde 10 ile büyükşehir başkanlıklarında, en düşükse yüzde 1 ile belde başkanlıklarında. İlçelerde ise oran yüzde 3. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Başkanı Nuray Karaoğlu’yla ortaya çıkan bu tabloyu konuştuk:

 

SORUN ADAYLIKTAN BAŞLADI

“Partilerin gösterdiği 8 bin 263 belediye başkanı adayı içinde kadınların sayısı 652’ydi. Yani belediye başkanı adayı erkekler yüzde 92.1’lik oranla siyasi temsil pastasının büyük çoğunluğunu aldı. Birçok kadın, seçilme şansı zor olan yerlerden aday gösterildi. Kadınların aday adaylığı sürecinde başlayan haksızlık ve eşitsizlik durumu seçim sonuçlarına da yansıdı. Kadınların siyasete katılamamasının birçok nedeni var. İlki yerleşik algılar sorunu. Siyaset erkek işi olarak görülüyor ve kadınlara yönelik önyargılar var. Bir diğer sorun, politik kaynak ve olanakların yetersizliği. Aday gösterilebilmek ve seçilmek için para, zaman, güçlü kamusal ilişki ağları, eğitim ve deneyime ihtiyaç duyuluyor. Siyasi partiler kadınların temsili konusunda yeteri kadar güçlü irade sergileyemiyor.

 

YETERİ KADAR DESTEK YOK

Kadınların siyasette etkin yer almayla ilgili yoğun talepleri var, ancak siyasetin erkek egemen kuralları nedeniyle partilerden yeteri kadar destek görmüyor. Kadınlar siyasete katıldıkları andan itibaren çok sayıda zorlukla baş etmek zorunda kaldıklarından seçilenlerin hepsi başarı örneği olarak gösteriliyor. Seçilen kadınların birçoğu KA.DER’in 13 maddeden oluşan ‘Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi’ni imzaladı.

Kadın temsil oranı en az belde belediye başkanlıklarında kaydedildi. En yüksek temsil oranı da yüzde 10 ile büyükşehirlerde. Seçilen iki kadın belediye başkanı (Gaziantep Büyükşehir ve Aydın Büyükşehir) önceki dönemde de seçilmiş olan ve iyi belediyecilik uygulamaları ile tanınan isimler. 2014 seçimlerinde de büyükşehir belediye başkanlıklarında kadın temsil oranı yüzde 10’du. Oran halen çok düşük ve eşit temsilden uzak.” 

Zeynep BİLGEHAN
Zeynep BİLGEHAN
zbilgehan@hurriyet.com.tr
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