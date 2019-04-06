1389 başkanın sadece 37’si kadın
SEÇİLEN 1389 belediye başkanından yalnızca 37’si, yani yüzde 2’si kadın.
Başkanlar arasında en yüksek oran yüzde 10 ile büyükşehir başkanlıklarında, en düşükse yüzde 1 ile belde başkanlıklarında. İlçelerde ise oran yüzde 3. Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) Başkanı Nuray Karaoğlu’yla ortaya çıkan bu tabloyu konuştuk:
SORUN ADAYLIKTAN BAŞLADI
“Partilerin gösterdiği 8 bin 263 belediye başkanı adayı içinde kadınların sayısı 652’ydi. Yani belediye başkanı adayı erkekler yüzde 92.1’lik oranla siyasi temsil pastasının büyük çoğunluğunu aldı. Birçok kadın, seçilme şansı zor olan yerlerden aday gösterildi. Kadınların aday adaylığı sürecinde başlayan haksızlık ve eşitsizlik durumu seçim sonuçlarına da yansıdı. Kadınların siyasete katılamamasının birçok nedeni var. İlki yerleşik algılar sorunu. Siyaset erkek işi olarak görülüyor ve kadınlara yönelik önyargılar var. Bir diğer sorun, politik kaynak ve olanakların yetersizliği. Aday gösterilebilmek ve seçilmek için para, zaman, güçlü kamusal ilişki ağları, eğitim ve deneyime ihtiyaç duyuluyor. Siyasi partiler kadınların temsili konusunda yeteri kadar güçlü irade sergileyemiyor.
YETERİ KADAR DESTEK YOK
Kadınların siyasette etkin yer almayla ilgili yoğun talepleri var, ancak siyasetin erkek egemen kuralları nedeniyle partilerden yeteri kadar destek görmüyor. Kadınlar siyasete katıldıkları andan itibaren çok sayıda zorlukla baş etmek zorunda kaldıklarından seçilenlerin hepsi başarı örneği olarak gösteriliyor. Seçilen kadınların birçoğu KA.DER’in 13 maddeden oluşan ‘Kadın Dostu Kent Taahhütnamesi’ni imzaladı.
Kadın temsil oranı en az belde belediye başkanlıklarında kaydedildi. En yüksek temsil oranı da yüzde 10 ile büyükşehirlerde. Seçilen iki kadın belediye başkanı (Gaziantep Büyükşehir ve Aydın Büyükşehir) önceki dönemde de seçilmiş olan ve iyi belediyecilik uygulamaları ile tanınan isimler. 2014 seçimlerinde de büyükşehir belediye başkanlıklarında kadın temsil oranı yüzde 10’du. Oran halen çok düşük ve eşit temsilden uzak.”
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