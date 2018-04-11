1369 okul sınavla öğrenci alacak

Kılavuzda yeni liseye giriş sisteminde sınavla öğrenci alacak okulların listesi ve kontenjanları da açıklandı. Buna göre, aralarında Ankara Fen, Kabataş Erkek, Galatasaray liselerinin olduğu fen, sosyal bilimler liseleriyle, özel program ve proje uygulayan toplam 1.369 ortaöğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacak. Bu kapsamda İstanbul’da 225, Ankara’da 82, İzmir’de ise 62 lise bulunuyor. Merkezi sınava katılım isteğe bağlı. Katılmak isteyenler, başvurularını 11-18 Nisan arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak. Sınav giriş belgeleri 22 Mayıs’ta yayınlanacak.



SINAV 2 HAZİRAN’DA

8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak olan sınav, 2 Haziran’da gerçekleşecek. İki bölüm halinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak. Sözel bölümde, Türkçe’den 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dilden 10’ar olmak üzere toplam 50 soru olacak. Sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimlerinden 20’şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek. Birinci bölüm 09.30’da ve ikinci bölüm 11.30’da başlayacak. Sonuçlar 22 Haziran’da duyurulacak. Sınava girmek istemeyen öğrenciler, adrese dayalı kayıt sistemiyle liseye yerleşecek.



ESKİYE DÖNÜŞ OLDU

Hatice Yılmaz (Eğitimci): Yeni düzenlemede eskiye dönüş olduğu görülüyor. Ortaöğretim Kurumları Sınavı (OKS) ve Liselere Giriş Sınavı (LGS) sistemine dönüş var. Öğrenciler artık kendi okullarında sınava girmeyecek. Başka okullarda sınav olacak. 3 yanlış bir doğruyu götürecek. Puan hesaplama sistemi de değişti. TEOG’dan farklı bir puan hesaplama sistemi olacak. Öğrenciler, 15 dakika önce sınav salonlarında olacak.



Onur Soğuk (Eğitimci): Puan hesaplaması eski yıllardaki fen liselerine giriş sınav sistemini hatırlattı. Bu sınavlarda olduğu gibi Türkçe, matematik ve fenin katsayıları arttı. Puanlar hesaplanırken bu üç ders 4 ile diğer dersler 1 ile çarpılacak.











