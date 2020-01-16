1344 gündür bitmedi

İSTANBUL Kadıköy’deki Kurbağalıdere ıslah çalışmaları sırasında, 12 Mayıs 2016’da, Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yaparken hafriyat kamyonunun altında kalan İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü 3’ncü sınıf öğrencisi Şule İdil Dere’nin (23) davasında dün de karar çıkmadı. Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada söz alan Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan, “Artık vicdanen karar verilmesini istiyorum. Buradakilerin cezalandırılması bile benim için bu olayı sonuçlandırmayacaktır. Vicdan diye bir şey varsa uzatmayın artık. Ben her duruşmada aynı günü bir daha yaşıyorum” diye isyan etti. Ölümünün üzerinden 3 yıl 8 ay 5 gün geçen Şule’nin bir türlü karar çıkmayan davasının detayları vicdanları sızlatıyor.

- Şule’nin henüz cenaze töreni yapılmamışken, kamyonu kullanan şoför 13 Mayıs’ta serbest bırakıldı.

- 11 gün sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışmasını yapan, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı, İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’na terfi ettirildi.

- 13 Haziran 2016’da İBB Meclisi’ne sorumluların ortaya çıkması için soru önergesi verildi. Defalarca İBB Meclis toplantılarında konu gündeme getirildi. Cevap alınamadı. İBB sorumluları ve yetkilileri 7 ay ifade vermeye gitmedi.

- Aralık 2016’da davanın açılmasının gecikmesi üzerine 7 ay sonra HSYK soruşturma başlattı.

- 17 ay sonra iddianame hazırlandı.

- 7 defa bilirkişi raporu hazırlandı. 7’sinde de Şule kusursuz bulundu.

- Duruşma, 34 gün sonraya, 19 Şubat’a ertelendi.