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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
28.10.2018 - 18:24, Son Güncelleme:

132 kadın ilmek ilmek işledi... Tam 4 bin 356 motiften oluşuyor

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Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 132 kadın, 4 bin 356 parçadan oluşan 100 metrekarelik Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını ilmek ilmek işledi.

Örgü eğitmeni Sema Doyuran ve arkadaşlarının çalışması sonucu ortaya çıkan imza, tam 4 bin 356 motiften oluşuyor. Ayrıca 5 metreye 20 metre ölçülerinde 100 metrekare bir alana yapılan imza için 59 kilogram da ip kullanıldı.

132 kadının işbirliği ile meydana gelen Mustafa Kemal Atatürk imzası 2 ayda tamamlanırken 2 milyon 852 bin 452 tırabzan örgüden örüldü. Behiç Erkin Futbol Sahası’nda sergilenen dev Atatürk imzası vatandaşlar tarafından çok beğenildi. İmzanın oluşmasında büyük emeği olan Sema Doyuran konuyla ilgili açıklamasında "Ben geçen yıl Ocak ayında kişisel el örgüsü sergisi açtım. Orada Türk bayrağı ve küçük boyutlu bir Atatürk imzası denemem olmuştu.

132 kadın ilmek ilmek işledi... Tam 4 bin 356 motiften oluşuyor

onrasında gelen yorumlar, katılım, ekip çalışması yapmak beni böyle bir projeye sürükledi. Yaklaşık 2 ay gibi kısa bir sürede de bu projeyi hayata geçirdik. 132 kadın yer aldı. 100 metrekarelik bir örgü şu anda serdiğimiz. 4 bin 356 motiften oluşuyor. Daha sonra montajını puzzle gibi düşümünün, o şekilde dizayn ettik. Zaman bizim için çok büyük zorluktu. Zamanla yarıştık. Öncesinde hesaplarını yaparak başladık. Gelişi güzel bir şekilde yapalım değil. Öncesinde alt yapısı, hesaplaması, kimin nasıl öreceği bir çalışmaydı. Daha sonra projeyi güzel bir şekilde oturtarak götürdük. Kadınların üretimde olmasını istiyorum ben. Kadınlar üretirse varlar. Hayatta var olma sebepleri zaten üretmek. Bütün hanımlar üretmeye devam etsin. Örgü, işleme ne olursa olsun üretimde olmaları gerekiyor hanımların" diye konuştu.

132 kadın ilmek ilmek işledi... Tam 4 bin 356 motiften oluşuyor

Sergiye katılan vatandaşlardan Asiye Özalp ise, "Hocam çok emek veriyor. Bu konu aslında çok kısa sürede oldu. 2 ayda herkes o ilmekleri tek tek saydı. Dikmeye çalıştı. Çok büyük emek. Böyle bir organizasyonu sağlayan Ahmet Ataç’a, Kartopu’na teşekkür ediyorum. Ben de ilmekte olmasa bile onların yanında olmak için buraya geldim" dedi.

132 kadın ilmek ilmek işledi... Tam 4 bin 356 motiften oluşuyor

Sergi emeği geçen 132 kadına teşekkür belgelerinin örgü eğitmeni Sema Doyuran tarafından takdim edilmesinin ardından son buldu. Diğer yandan Atatürk imzasında emeği geçen bütün kadınlar desteklerinden dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkür etti.

132 kadın ilmek ilmek işledi... Tam 4 bin 356 motiften oluşuyor

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