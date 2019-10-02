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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.10.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

‘Müzisyen’ soruşturmasında 13 yıl sonra önemli gelişme! Kemikler ve balta bulundu…

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‘Müzisyen’ soruşturmasında 13 yıl sonra önemli gelişme! Kemikler ve balta bulundu…

Uşak'ta 2006'da kaybolan Mehmet Yobaz'ı öldürdükleri iddasıyla, o dönem 5 yaşında olan torununun ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.A. ile erkek arkadaşı E.P. tutuklandı. Mehmet Yobaz ile bir süre imam nikahı kıyarak birlikte yaşayan AA'nın, cinayeti E.P. ile işlediklerini itiraf ettiği öğrenildi. Zanlıların maktulü attıkları ileri sürülen kuyudaki arama çalışmalarında, battaniye içine sarılı kemik parçaları ve balta bulundu.

Uşak'ta, 2006 yılında kaybolan Mehmet Yobaz'ı öldürdükleri ve cesedi kuyuya atarak yok etmeye çalıştıkları iddiasıyla, o dönemde 5 yaşında olan Yobaz'ın torunu S.A'nın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan zanlılar A.A. ile erkek arkadaşı E.P. tutuklandı. Zanlıların maktulü attıkları ileri sürülen kuyudaki arama çalışmalarında battaniye içine sarılı kemik parçaları bulundu.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ve erkek arkadaşı E.P, Cumhuriyet Savcısına ifade verdi.

A.A'nın ifadesinde, Mehmet Yobaz ile imam nikahı kıyarak birlikte yaşadıklarını, o dönemde E.P. ile de gönül ilişkilerinin bulunduğunu aktardığı öğrenildi.     

E.P'nin bir gece evlerine alkollü olarak geldiğini, o sırada uyuyan Mehmet Yobaz'ın başına baltayla vurarak öldürdüğünü, daha sonra arabaya koydukları cesedi, Kırkağaç Mahallesi İkinci Şehitler Mezarlığı yakınındaki bir kuyuya attıklarını anlatan A.A'nın, ertesi gün de kuyuya iki torba çimento dökerek, delilleri yok etmeye çalıştıklarını itiraf ettiği belirtildi.      

Cinayete ilişkin evdeki delilleri yok ettiklerini de anlatan A.A, Mehmet Yobaz'ın o dönem 5 yaşındaki torunu S.A'nın, olayı gördüğünü aktardı.      

Şüphelilerden E.P'nin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.      

A.A. ile E.P, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, cezaevine gönderildi.      

ARAMA ÇALIŞMALARINA YENİDEN BAŞLANDI

Mehmet Yobaz'ın cesedini bulmak üzere başlatılan ve dün akşam saatlerinde ara verilen arama çalışmalarına, bugün saat 11.00'de yeniden başlandı.     

Yobaz'ın cesedinin atıldığı iddia edilen kuyunun içindeki su, Uşak Belediyesinden temin edilen vidanjör ile çekildi. Kepçe yardımıyla kuyunun zeminine ulaşan ekipler, battaniye içine sarılmış halde insan kafatası, kemik parçaları ve olayda kullanıldığı belirtilen balta buldu.     

Ekiplerin kuyudaki inceleme çalışmaları sürüyor. Bulunan parçaların, DNA testi için İstanbul Adli Kurumuna gönderileceği öğrenildi.     

KORKUDAN KONUŞAMAMIŞ

Bu arada 2006 yılında 5 yaşındayken dedesinin öldürülmesine tanıklık eden ve geçen hafta polise giderek olayı anlatan S.A'nın, 13 yıldır, korkusundan sustuğu öğrenildi.      

S.A'nın, annesi tarafından bir aylıkken dedesine terk edildiği, bu sürede olay nedeniyle tutuklanan A.A. ile yaşamak zorunda kaldığı, birkaç ay önce annesiyle bir araya geldikleri ve cinayeti annesine anlatınca olayın ortaya çıktığı öğrenildi.

‘Müzisyen’ soruşturmasında 13 yıl sonra önemli gelişme Kemikler ve balta bulundu…
OLAYIN GEÇMİŞİ

Düğünlerde müzisyenlik yapan Mehmet Yobaz (49) hakkında 2006 yılında kayıp ihbarında bulunulmuştu. Aramalara rağmen Yobaz bulunamamıştı.     

Yıllar sonra, o dönem 5 yaşında olan Yobaz'ın torunu S.A (18), dedesinin, A.A. ve onun erkek arkadaşı E.P. tarafından baltayla öldürüldüğünü ileri sürerek, ihbarda bulunmuştu.     

Uşak'ta genç kız anlattı ekipler harekete geçti
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