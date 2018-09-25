13 yıl sonra 18 bin liralık şok

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri13 yıl sonra 18 bin liralık şok
GeriGündem 13 yıl sonra 18 bin liralık şok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL /DHA
25.09.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

13 yıl sonra 18 bin liralık şok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaşayan 10 kardeşe, 13 yıl önce ölen babaları adına 18 bin 125 liralık elektrik faturası geldi. İcraya verildiklerini öğrendiklerinde büyük şok yaşayan kardeşler, babalarının Tokat'ta çiftçilik yaptığını ve hiç İstanbul'da yaşamadığını öne sürdü.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde oturan 10 kardeşin evlerine gelen icra kağıdına göre 2005'te vefat eden babaları Mustafa Avşar adına
1995'ten itibaren ödenmeyen elektrik faturası borçlarının faiziyle birlikte 18 bin 125 TL'ye ulaştığı yazıyordu. Belgeyi görünce büyük şaşkınlık yaşayan ve ilk başta birisinin kendisini dolandırmaya çalıştığını düşünen Selahattin Avşar belgenin doğruluğunu araştırmaya başladı. Avşar, elektrik idaresine gittiğinde, babası Mustafa Avşar adına 1976 yılına ait Gaziosmanpaşa'da bir adreste elektrik aboneliği gözüktüğü, ödenmemiş faturalar nedeniyle faiziyle birlikte 18 bin 125 lira borçlu olduklarını ve borcu ödemedikleri taktirde 10 kardeşin evine icra geleceğini öğrendi. Bir hata olduğunu ve babasının İstanbul'da hiç oturmadığını savunan Avşar, diğer kardeşleriyle birlikte önce elektrik şirketine itiraz dilekçesi verdi sonra da adliyeye giderek şikayetçi oldu.

BORÇ FAİZİYLE 18 BİN 125 LİRA OLDU

Selahattin Avşar, babalarının 13 yıl önce vefat ettiğini ve Tokat'ta çiftçilik yaptığını İstanbul'da hiç ikamet etmediğini iddia ederek, "Bir tebligat aldık. İlk baktığımda dolandırıcıların işi diye düşündüm. E-devlet'ten baktığımda gerçek olduğunu öğrendim. Elektrik idaresine gittim dilekçemi yazdım. Böyle bir adreste ve İstanbul'da hiç ikamet etmediğini söyledim. Bütün kardeşler toplandık itiraz dilekçemizi de verdik. Babam vefat edeli tam 13 yıl oldu. 2005'te vefat etti babam. 18 bin 125 lira bir borç çıktı. Kağıtlar elimize ulaştı ulaşalı uyku uyuyamıyoruz" diye konuştu.

"BABAM KÖYDE ÇİFTÇİLİK YAPIYORDU"

Babasının böyle bir aboneliği olmadığını savunan Selahattin Avşar, belgelerde çelişkiler olduğunu öne sürdü. Avşar, "Belgeye göre babam sözde 1976 senesinde elektrik abonesi olmuş. 1995, 1996,1997,1998, 2002, 2003 yıllarında borcunu ödemedi diye gözüküyor. Bu bina 1988 yılında başkası tarafından satın alınıyor. 1999 yılında ise bina yıkılıp yenisi yapılıyor. Zaten yeni yapılan bir binanın 2002 ve 2003'te borcu gözüküyor, çelişki zaten burada .Babamın bizden habersiz gelme şansı da yok. Babam köyde çiftçilik yapıyordu. Gelse bile çocuklarını görüp dönüyordu. 1976 senesinde zaten abonelik gözüküyorsa zaten İstanbul'da kimsemiz yoktu. Hepimiz köyde yaşıyorduk. Bizim İstanbul'a geliş tarihimiz 1984 en büyük ağabeyim o zaman göçmüş. Gelse de babam zaten 1 haftalığına falan gelip oğullarını ziyaret edip dönüyordu. Ben 1977 doğumluyum bu zamana kadar babamın burada ikamet ettiğini bu zamana kadar duymadım. Bu sokakta oturan akrabamız yok araştırmalarıma göre isim benzerliği de yok. Bu sokağa ilk defa geliyorum" diye konuştu.

Babasının okuması yazması olmadığını ve çok sonradan öğrendiği okuma yazması ile abonelik kağıdında bulunan imza kadar düzgün bir imza atamayacağını anlatan Avşar, bir an önce gerçeğin ortaya çıkmasını bekliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

CHP'li vekilin oğlundan flaş açıklama: Haberler asılsız

Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Sıcaklık 12 derece düşecek

Enis Berberoğlu kararının gerekçesi açıklandı

Ünlü internet sitesinde 'sapık çalışan' şoku