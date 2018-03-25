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    13 yaşındaki oğlunu internet kafede dövüp yerlerde sürükledi

    Mustafa KANLI/KİLİS, (DHA)
    25.03.2018 - 11:14 | Son Güncelleme:

    KİLİS’te Bayram Ç., okula gitmeyip internet kafede oyun oynarken yakaladığı 13 yaşındaki oğlu F.Ç.’yi tokatladıktan sonra yerde sürükledi. Bayram Ç.’nin, oğlunu dövüp yerde sürüklemesi, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Olay, Yaşar Aktürk Mahallesi’nde bulunan bir internet kafede meydana geldi. İddiaya göre, F.Ç. derse girmeyip oyun oynamak için internet kafeye gitti. Bayram Ç., okula gitmediğini öğrendiği oğlu F.Ç.’yi gittiği internet kafede oyun oynarken buldu. Buna öfkelenen Bayram Ç., oğlunu tokatladıktan sonra yerde sürükledi.

    Çevredekiler tarafından sakinleştirilen Bayram Ç., oğlunu alıp eve götürdü. Bayram Ç.’nin oğlu F.Ç.’yi dövüp yerde sürüklemesi ise internet kafenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

     

    Etiketler: internet kafe , dayak atan baba , kilis , gündem
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