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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem Haberleri13 yaşındaki kıza cinsel saldırıya ilk duruşmada 41 yıl hapis
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Cafer ELMAS/BİLECİK (DHA)
25.11.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

13 yaşındaki kıza cinsel saldırıya ilk duruşmada 41 yıl hapis

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13 yaşındaki kıza cinsel saldırıya ilk duruşmada 41 yıl hapis

Bilecik'te 13 yaşındaki kız çocuğuna 2 kez cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan evli ve 2 çocuk babası Süleyman E. (36), ilk duruşmada 41 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bilecik merkeze bağlı Necmiye köyünde 13 yaşındaki A.A., özel şirkette işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Süleyman E.’nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, söylememesi için de tehdit ettiğini ailesine anlattı. Ailenin Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan Süleyman E., Ağustos ayında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Süleyman E. hakkında Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'nitelikli cinsel istismar' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamasıyla dava açıldı.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Süleyman E., küçük kızın ailesi ve avukatlar katıldı. Mağdur kız A.A. ise Bursa Adliyesi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye bağlandı. Mahkeme heyetinin kapalı duruşma kararı alması üzerine salonda bulunan izleyiciler dışarı çıkarıldı. Süleyman E. savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Köyde küçük kızın kendi evlerine çok gelip gittiğini ve ona mesajlar attığını, kendisinin de karşılık verdiğini söyledi. A.A. ise ifadesinde Süleyman E.’nin kendisini götürdüğü evde iki kez cinsel saldırıda bulunduğunu psikolog eşliğinde anlattı.

İlk saldırının ardından sanık Süleyman E.'nin "Fotoğrafların var elimde" diyerek tehdit ettiğini ve bu nedenle ilk olayın ardından durumu ailesine anlatamadığını söyledi.

MAHKEME İNDİRİM YAPMADI

Adli Tıp Kurumu raporunun okunmasının ardından mahkeme heyeti, sanık Süleyman E.yi 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 30 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 11 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Mahkeme heyeti, sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamadı.

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