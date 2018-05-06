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    13 yaşındaki çocuğun suç kaydı şoke etti!

    AA
    06.05.2018 - 10:54 | Son Güncelleme:

    Hırsızlık yaparken yakalanan 13 yaşındaki çocuğun suç kaydı polisleri bile şaşırttı.

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı önünde koruma görevi yapan polis ekibi, aynı binadaki daireyi içeriden gelen sesler üzerine kontrol etmek istedi. Bu sırada dairedeki iki kişi kaçmaya başladı.

    Kısa süren kovalamacanın ardından 13 yaşındaki N.D. yakalandı, yanındaki kişi ise kaçtı.

    N.D'nin ifadesinde, kardeşi Ş.D. ile hırsızlık amacıyla daireye girdiklerini söylediği öğrenildi.

    Zanlının, 3 kapkaç ile 18 hırsızlıktan kaydı bulunduğu, 6 hırsızlık suçundan da arandığı tespit edildi.

    Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.D'nin küçük yaşta bu kadar çok suç kaydının olması polis ekiplerini bile şaşırttı.

    Etiketler: ankara , gündem
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