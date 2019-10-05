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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.10.2019 - 21:47, Son Güncelleme:

13 yaşındaki çocuğun ölümünde yürek burkan detay! Düştüğünü gizlemiş...

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13 yaşındaki çocuğun ölümünde yürek burkan detay! Düştüğünü gizlemiş...

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde elektrikli bisikletten düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Çok sevdiği elektrikli bisikletiyle gezintiye çıkan Paşa İrili (13) dengesini kaybederek asfalt zeminde sürüklendi.

Yerden kalkarak bir süre daha gezdikten sonra kendini kötü hissederek eve giden ve düşerek rahatsızlandığını ailesinden gizleyen talihsiz çocuk bir kaç saat sonra fenalaşarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İç kanama geçirdiği anlaşılan küçük çocuk sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

13 yaşında hayata veda eden Paşa İrili bugün öğle namazını müteakip Yeni Dere Mahalle Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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