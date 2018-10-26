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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - DHA
26.10.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

E-5'te yürek yakan anlar: Kucağına aldı, sevdi, öptü

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E-5'te yürek yakan anlar: Kucağına aldı, sevdi, öptü

KARTAL D-100 Karayolu'nda bir otomobilin çarpması sonucu "Duman" isimli bir köpek olay yerinde ölürken, köpeğin sahibi 13 yaşındaki çocuk gözyaşlarına boğuldu. 2 yıldır köpeğine baktığını söyleyen Rus uyruklu Nikita Mordovsev, yerde yatan köpeğini kucağına adlı, sevdi, öptü. Gözyaşlarına boğulan genci, çevredekiler teselli etmeye çalıştı.

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  • E-5te yürek yakan anlar
  • E-5te yürek yakan anlar
  • E-5te yürek yakan anlar
  • E-5te yürek yakan anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza D-100 Karayolu Soğanlık mevkiinde meydana geldi. 13 yaşındaki Rus vatandaşı Nikita Mordovsev köpeği "Duman " ile birlikte gezmeye çıkmıştı. Duman biranda sahibinin yanından uzaklaşarak D-100 karayoluna çıktı. Bu sırada otomobil sürücüsü Kerem Tevetoğlu yola çıkan köpeğe çarptı. 

VETERİNERE GÖTÜRMEK İSTEDİLER

Köpeğine arabanın çarptığını gören genç koşarak olay yerine geldi. Aracından inen sürücü ve genç yerde yatan köpeği kucağına alarak veterinere götürmek için araca doğru yöneldi. Aracın kapısını açtıklarında köpeğin öldüğü anlaşıldı. 

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

13 yaşındaki Nikita, 2 yıldır baktığı köpeğin yerde hareketsiz halde görünce gözyaşlarını tutamadı. Genç, köpeğinin başında dakikalarca ağladı, uzun uzun baktı, kucağına aldı, sarıldı, öptü. Olaya şahit ölen sürücü ve çevredekiler de büyük üzüntü yaşadı. Köpeğin üzeri gazete konularak kapatılırken vatandaşlar gencin başını okşayarak teselli etmeye çalıştı. 

BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KALDIRILDI

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar durumu belediye ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra belediye ekipleri ölen köpeği kaldırmak için olay yerine geldi. Bir vatandaş gencin o anı görmemesi için köpeğin yanından uzaklaştırarak aracına bindirdi. Ekipler köpeği yol üzerinden kaldırdı. 

GÖRGÜ TANIKLARI : BİR ANDA YOLA ÇIKTI

Bir görgü tanığı "Köpek bir anda akan trafik içinde yola fırladı. Sahibi de onu yanına çağırdı. Bu sırada araç önüne çıkan köpeğe çarptı" diye konuştu. Ölen köpeğin kaldırılmasının ardından aracın sürücüsü Tevetoğlu, genci kaza yerinden aracına alarak evine bıraktı.

 

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