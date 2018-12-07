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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Aytekin KALENDER- Arzu ERBAŞ/DHA
07.12.2018 - 14:21, Son Güncelleme:

13 yaşında kaçarak geldiği evden 4 çocuğunu bırakıp kaçarak gitti!

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13 yaşında kaçarak geldiği evden 4 çocuğunu bırakıp kaçarak gitti!

Rize’nin Güneysu ilçesinde 13 yaşında kaçarak evlenen Büşra Alev’in hamile kalıp düşük yapması üzerine gittiği hastanede resmi nikahı olmadığı anlaşılınca soruşturma başlatılmıştı. Ardından yapılan soruşturmada genç kadının dört çocuğu ortaya çıktı ve babaları cezaevine girince çocuklar anneleri tarafından da terk edildi. 4 kardeş şimdi devlet korumasına alınacak ancak çocukların dede ve babaannesi torunlarından ayrılmak istemiyor.

Rize'nin Güneysu ilçesinde, babaları cezaevine giren, anneleri tarafından terk edilen 4 kardeş, devlet korumasına alınacak.

Yaşları 3 ile 7 arasında değişen kardeşleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 'bakım şartları uygun olmadığı' gerekçesiyle koruma altına almak için girişim başlatırken, dede Salih Ayhan, "Eşimle torunlarımıza en iyi şekilde bakıyoruz. Devletin yetkili kurumu, çocukları bizden almak istiyor. Biz vermek istemiyoruz. Bizim onları bakacak gücümüz var" dedi.

Güneysu ilçesi Gürgen köyünde yaşayan Erdinç Ayhan, 2008 yılında 13 yaşında olan Büşra Alev ile kaçıp, dini nikahla evlendi. Büşra Alev'in  hamile kalıp düşük yapması üzerine gittiği hastanede çiftin resmi nikahları olmadığı ortaya çıktı. Başlatılan soruşturma sonunda Erdinç Ayhan hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı. Dava sürerken çift, resmi nikah kıydı. Genç kadının dördüncü çocuğuna hamile olduğu 2014 yılında ise ceza davasında karar çıktı. Erdinç Ayhan 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayhan, tutuklanarak, cezaevine konuldu. Hamile eşi ise evi terk etti. Çift geçen yıl boşanırken, yaşları 3 ile 7 arasında değişen 4 çocuğu, babaanne Sulbiye Ayhan ve dede Salih Ayhan'ın yanında yaşamaya başladı.

Ancak  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, 'bakım şartları uygun olmadığı' gerekçesiyle çocukların bakım altına alınması için girişim başlattı. Dede ve babaanne ise çocuklardan ayrılmak istemiyor.

13 yaşında kaçarak geldiği evden 4 çocuğunu bırakıp kaçarak gitti

'ÇOCUKLARI VERMEK İSTEMİYORUZ'

Salih Ayhan, torunlarına eşi ile birlikte en iyi şekilde bakmaya çalıştıklarını belirterek, “Devletin yetkili kurumu çocukları bizden almak istiyor. Ama biz torunlarımızı yurtlara vermek istemiyoruz. Bizim onları bakacak gücümüz var. Yurtta çocuklarımıza iyi bakmazlar. Onlara ben imkanlarım kadar, en iyi şekilde bakıyorum. Onları yurtlara vermek istemiyorum” dedi.  Babaanne Sulbiye Ayhan da “Devlet çocukları bizden almak istiyor. Ama biz çocuklarımızı yurtlara vermek istemiyoruz. Bizim onları bakacak gücümüz var" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İÇİN UĞRAŞIYORUM'

Çocukların 25 yaşındaki annesi Büşra Alev, bir cahillik yapıp, küçük yaşta kaçarak evlendiğini anlatarak, "Küçük yaşta hamile kaldım ve hastaneye gittim. Hastane polisinin rapor tutması sebebiyle eşim hakkında dava açıldı. Biz ailelerin onay vermesi ile 2010 yılında resmi nikahımızı kıydırdık. Açılan dava ise 2014’te sonuçlandı ve eşim hapse girdi. Dördüncü çocuğuma hamileydim. 2015 yılında eşimin hapse girmesi ve doğum sonrası depresyon sebebiyle kaçarak geldiğim evden kaçarak gittim. 2017 yılında resmi olarak boşandık. Bundan sonraki süreçte çocukları almak, onları görmek için mücadele verdim. Ancak bana göstermediler. Alzheimer hastası olan anneme bakıyorum, kiradayım, çalışıyorum" dedi. Anne mali durumunu düzelttikten sonra çocuklarına kavuşmak istediğini söyledi.

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