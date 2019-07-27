13 Temmuz tarihli bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sınavı 1. ve 2. dönem sınavlarını geride bırakan adayların gözü kulağı sonuç duyurusunda. 13 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan bekçilik yazılı sınavlarının sonuçları Polis Akademisi tarafından açıklanacak. Peki, bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Takvime göre bekçilik sınavı sonuçları 07 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak olup, sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 09 Ağustos 2019 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır.
Adaylar bekçilik sınav sonuçlarını, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görebilecekle
Sınava ilişkin ayrıntılar Polis Akademisi'nin internet sitesinde
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye Polis Akademisi'nin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez teşkilatı tarafından yapılacak ilk sınavda başarılı olanlar, ihtiyaç duyulan bölgelerde görevlendirilecek.
Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği, 2 Mart 2018'de yürürlüğe girmiş, bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarılmıştı.
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