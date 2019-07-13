13 Temmuz Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 13 Temmuz Cumartesi günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 13 Temmuz Cumartesi gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 13 Temmuz tarihli son depremler listesi.
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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09:45:47 39.2343 27.7255 0.0 -.- 2.2 -.- DENIS-SOMA (MANISA)
09:35:04 35.8008 27.2213 1.1 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
09:33:39 38.7077 25.6137 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
07:21:40 36.8252 28.2075 61.6 -.- 2.8 -.- ICMELER-MARMARIS (MUGLA)
06:35:46 36.2067 29.6383 25.5 -.- 1.6 -.- KAS (ANTALYA)
05:53:16 38.3720 27.7367 5.3 -.- 1.8 -.- KAYRAK-TURGUTLU (MANISA)
03:23:10 37.0928 28.6982 23.2 -.- 1.4 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
02:08:17 38.2228 37.3223 5.0 -.- 1.5 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
00:25:20 38.8485 26.3152 8.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI
00:01:59 41.4193 25.4870 4.2 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN
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