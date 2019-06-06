13 seçim müdürü başka illere görevlendirildi
YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’daki seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatıldığını, 13 seçim müdürünün başka illere görevlendirildiğini ve suç duyurusunun HSK’ya gönderildiğini açıkladı.
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven imzasıyla dün gece yarısı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
SUÇ DUYURUSU HSK’DA
“Kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. Anılan kararımız 23/05/2019 tarihli yazımız ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, 27/05/2019 tarihli yazımız ile 2802 sayılı Kanunun 86. maddesi uyarınca, ilçe seçim kurulu başkanı hakimlerle birlikte suça iştirak eden diğer sorumluların da soruşturma ve kovuşturmaları Hakimler ve Savcılar Kurulunca yapılması gerektiğinden, 23/05/2019 tarihli yazımızın Hakimler ve Savcılar Kuruluna gönderilmek üzere işlemsiz olarak iade edilmesi istenilmiştir. 31/05/2019 tarihli yazımız ile de; 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun ‘Suça katılma’ başlıklı 86. maddesinde; ‘Hakim ve savcıların suçlarına iştirak edenler aynı soruşturma ve kovuşturma mercilerine tabidirler’ hükmü gereğince, Kurulumuzun 06/05/2019 tarihli kararı Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir.
USULSÜZ İŞLEMLERE DİSİPLİN SORUŞTURMASI
31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde, İstanbul iline bağlı seçim müdürlüklerinde görev yapan seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında, Yüksek Seçim Kurulu’nun 06/05/2019 tarihli kararındaki seçimin iptaline dayanak oluşturan usulsüz işlemlere yönelik disiplin soruşturması başlatılmıştır. Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir.”
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