13 santraldan 3’ü sorunsuz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, veto edilen termik santrallara filtre takılmasının ertelenmesi düzenlemesine ilişkin, “Bu kapsamda 13 santral var, 3’ünde sorun yok. Diğerlerinin de hepsi aynı seviyede değil. Bir kısmı yatırımlarına başladı ve dönüşüm yapıyorlar. Dolayısıyla hepsini aynı şekilde değerlendirmek doğru olmayacak” dedi. Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve tesis sahipleriyle de görüştüklerini, eksikliklerin çevre uyumu açısından tamamlanmasını arzu ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

UYUM SÜRECİNE İHTİYAÇ VAR

“İşin enerji arz güvenliği boyutu da var, ama bu santrallardan çalışamayacak olanlar olursa, bunların yerine çalışabilecek kurulu güçlerimiz var. Özellikle doğalgaz santrallarımızın potansiyel kapasitesi yüksek. Bu süreci enerji arz güvenliği açısından bir sıkıntı yaşamadan yürütmüş olacağız. Yıl sonuna kadar hangi santrallar hazır, hangileri değil bunlar da netleşmiş olacak. Bacası olmayan ya da çalışamaz durumda olanlar yılbaşı itibarıyla işletilemez hale gelecek. Bacaları olanların ise rehabilitasyona, yeni standartlara ve emisyon değerlerine göre bir uyum sürecine ihtiyacı var.”

ÇELİKLER HOLDİNG: YATIRIMLAR SÜRÜYOR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın “Süre uzatımına rağmen hiçbir şey yapmamışsın” diye kızdığı ve Londra seyahati öncesi “Yeniden ihaleye gider, başka çıkışı yok” sözüyle kastettiği santral sahibinin Çelikler Holding olduğu ortaya çıktı. Holding adına Hürriyet’in sorularını yanıtlayan eski EÜAŞ Genel Müdürü Halil Alış, yatırım tutarlarına ilişkin bilgi vermezken çalışmalarını özetle şöyle anlattı:

“Şunu samimiyetle belirtmeliyiz ki halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Bu anlayışla santrallarımızda çevre yatırımları hızla sürüyor. Orhaneli’nde zaten var olan baca gazı arıtma sistemimizin yeni emisyon değerlerine göre adaptasyonu devam ediyor. Seyitömer’de yatırımın tamamlanma seviyesi yüzde 50 civarında. 1 yıldır işletmesini yaptığımız Afşin-Elbistan A santralında projeler, mühendislik işlemleri bir Alman firmasına yaptırılmış olup, uluslararası ihale ile sözleşmesi tamamlandı, yapımına başlandı. Kül elektro filtrelerinde ciddi iyileştirmeler yapıldı ve bacadan atılan toz miktarı yüzde 50 azaltıldı. Tunçbilek de aynı sözleşmeye dahil edildi. Çevreyle ilgili yatırımlarımız büyük bir özenle ve hızla sürüyor, kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz.”

LİMAK: HEPSİNE İKİ MİLYAR DOLAR YETER

IC ile birlikte Kemerköy ve Yeniköy santrallarının ortağı olan Limak Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ise Hürriyet’in “Cumhurbaşkanı’nın vetosundan sonra siz ne yapacaksınız” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Biz zaten yatırıma başlamıştık. 5 üniteden biri ocak ayında devreye girecek. İkincisi 6 ay sonra. Toplamda 1.5 yılda yeni çevre kriterlerine uyumlu filtrelerimizi devreye sokmuş olacağız. Bizim santrallarımızda zaten filtre var ancak yeni kriterler nedeniyle değişiklik yapıyoruz. General Elektrik (GE) ile tüm ünitelerde kazan yenileme, tribünler, baca filtreleme dahil olmak tamamının rehabilitasyonu için 240 milyon Euro’luk anlaşma yaptık. Tahminen 15 santralın sadece baca filtrelemesi için 2 milyar dolar civarı bir yatırım yeterli olur. Çünkü filtre dışında diğerleri için yatırım şartı yok; ama biz tribünler ve kazanı da filtrelerle birlikte yeniliyoruz.”

O MADDE ÇIKARILDI

VETONUN ardından termik santrallara filtre takma zorunluluğunu erteleyen madde yasadan çıkarıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, veto sonrası tekrar toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu’nda vekillerin sorularını yanıtlarken “Bu santralların kapatılması halinde, arz güvenliği açısından sorun yaşanmayacak” dedi. Tancan, şunları söyledi:

“Veto edildiğine göre ne olacak? 13 santral, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren cari çevre mevzuatıyla karşı karşıya olacaklar. Çevre mevzuatına göre para cezası da var, kapatma da. Geçici faaliyet belgesi olmazsa, denetimler sonucu kapatılması gerekir. Geçici faaliyet belgesi almak için de bacadaki filtrenin, emisyon ölçüm cihazlarının olması gerekiyor.” (Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA)