13 santim operasyonu
İstanbul’da avlanma sezonun başlanmasıyla birlikte, yasal boy sınırı altında kural dışı avcılık yapan firmalara karşı operasyon düzenlendi.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde ortak denetimler gerçekleştirdi. Önceki gece yapılan denetimlerde boy ölçülerine uymayan 444 kasa istavrite el konuldu. Yasalar gereği istavrit için yasal boy sınırı 13 cm olması gerekiyor. Avcılık Kanunu’na aykırı avlanmadan dolayı 3 orkinos ve 6 kasa kefale de el konuldu. Operasyonda toplamda 6.5 ton balık ele geçirilirken, yasaklara uymayan 15 firmaya da idari para cezası uygulandı. El konulan balıkların Milli Emlak Müdürlüğü tarafından öğrenci yurtlarına ve barınma evlerine dağıtılacağı öğrenildi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca “Denizlerimizde balığın bol olması için tüm tedbirlerimizi alıyoruz” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle