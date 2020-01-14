13 Ocak On Numara sonuçları 3 ilde kişi başı 195 bin lira kazandırdı

13 Ocak On Numara sonuçları, önceki gün 3 kişiye 195 bin 159 lira kazandırdı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından ikramiye kazanan illeri ve küçük ikramiye tutarlarını açıklayan Milli Piyango İdaresi, ikramiye tutarları ile ilgili açıklamalarını gerçekleştirdi. İşte, 13 Ocak On Numara sonuçları hakkında detaylı bilgiler

13 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 1, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 19, 25, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 48, 54, 55, 57, 67, 68 ve 80 olarak belirlendi.

10 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 195.159,55 TL

9 bilen kişi sayısı : 133 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.934,95 TL

8 bilen kişi sayısı : 2.424 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 161,30 TL

7 bilen kişi sayısı : 23.757 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,50 TL

6 bilen kişi sayısı : 143.794 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL

Hiç bilmeyen kişi sayısı : 213.902 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,45 TL

On Numara oyununun 910. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 195 bin 159 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 133 kişi 2 bin 934 lira 95'er kuruş, 8 bilen 2 bin 424 kişi 161 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 757 kişi 23 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 143 bin 794 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 213 bin 902 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Sincan, Çanakkale'nin Gelibolu ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinden yatırıldığı belirlendi.