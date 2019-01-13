13 Ocak hadi ipucu: Formula 1’de Dünya Şampiyonu olan en genç pilot kimdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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13.01.2019 - 18:32, Son Güncelleme:

13 Ocak hadi ipucu: Formula 1’de Dünya Şampiyonu olan en genç pilot kimdir?

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13 Ocak hadi ipucu: Formula 1’de Dünya Şampiyonu olan en genç pilot kimdir?

Formula 1'de Dünya Şampiyonu olan en genç pilot kimdir sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Sporseverlerin yakından takip ettiği Formula 1 yarışları sürmeye devam ediyor. Peki, Hadi yarışması tarafından paylaşılan ipucu ve Formula 1’de Dünya Şampiyonu olan en genç pilot kimdir?

30 bin TL ödüllü bilgi yarışmasında yer alacak Hadi ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Formula 1’de Dünya Şampiyonu olan en genç pilot kimdir? İşte detaylar...

SEBASTİAN VETTEL KİMDİR?

Sebastian Vettel, 3 Temmuz, 1987; Heppenheim, Hesse, Almanya) Alman Formula 1 pilotu. Scuderia Ferrari takımı ile sözleşme imzalamıştır.

2006 Türkiye Grand Prix haftasonunda, Cuma günkü antrenman seansında, 19 yaş 53 günlükken, piste Sauber takımının üçüncü pilotu olarak piste çıkan Vettel, Formula 1 tarihinin en genç pilotu unvanını kazanmıştır.17 Haziran 2007 tarihinde koşulan Birleşik Devletler Grand Prix'inde, "bir Formula 1 yarışında start alan en genç 6. pilot" unvanını kazanmakla kalmamış, aynı yarışta "bir Formula 1 yarışında puan alan en genç pilot" rekorunu da kırmıştır. 30 Eylül 2007 tarihindeki Çin Grand Prix'ine bir ara liderlik eden Vettel, bu yarışta da "bir Formula 1 yarışına liderlik eden en genç pilot" rekorunu kırmıştır. 2008 İtalya Grand Prix'inde "bir Formula 1 yarışında pol pozisyonunu kazanan en genç pilot" ve "bir Formula 1 yarışını kazanan en genç pilot" rekorlarını kıran Vettel, "farklı iki takımda yarış kazanan en genç pilot" rekoruna da sahiptir. Vettel Abu Dabi Grand Prix'i sonunda 2010 yılında pilotlar şampiyonluğuna ulaşarak "F1 şampiyonu olan en genç pilot" unvanını Lewis Hamilton'ın elinden almış ve yeni bir rekorun sahibi olmuştur. Bir anlamda rekorların adamı olan Michael Schumacher'in izinden gittiğini göstermiştir. 2011 sezonunda 2011 Formula 1 sezonu'nu domine ederek bitime beş yarış kala şampiyonluğunu ilan etmiştir.

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