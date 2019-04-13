Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı | 13 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Sayısal Loto'nun geçtiğimiz 10 Nisan tarihli çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca, 8 milyon 136 bin 832 lira bu çekilişe devretmişti. Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Sayısal Loto'nun bin 209'uncu hafta çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun, bin 209'uncu hafta çekilişi MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde, noter huzurunda yapıldı. Sayısal Loto'da büyük ikramiye geçtiğimiz hafta 6. kez devretmişti. Çekiliş sonucu, MPİ'nin bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. İşte, 13 Nisan 2019 tarihli bin 209'uncu Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
13 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. İşte, Sayısal Loto'da bin 209'uncu haftanın sonuçları...
21:15'te başlayan çekiliş sonucu kazanan numaralar şunlar oldu; 5 - 10 - 22 - 42 - 45 - 49
SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1208'inci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 8 milyon 136 bin 832 lira devretti.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 109 kişi 4 bin 683 lira, 4 bilen 5 bin 436 kişi 70 lira ve 3 bilen 102 bin 147 kişi 10 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 1 milyon 977 bin 628 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 266 bin 555 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 708 bin 829 lira kamuya aktarılacak.
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