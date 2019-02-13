13 milyon liralÄ±k kripto parayÄ± Ã§alan ÅŸÃ¼pheliler PUBG oynayÄ±nca yakalandÄ±

13 milyon liralÄ±k kripto parayÄ± çalan ÅŸüpheliler PUBG oynayÄ±nca yakalandÄ±
Ä°stanbul'da bir kripto para ÅŸirketinden 13 milyon liralÄ±k vurgun yapan ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik 8 ilde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 24 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul'da Bitcoin, Etherium ve Ripple gibi kripto para satan bir ÅŸirket paralarÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ä°stanbul Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda ÅŸirkette aÃ§Ä±lan 2 sanal para hesabÄ±nÄ±n hacklenerek ele geÃ§irildiÄŸini bu hesaplarda bulunan 13 milyon lira tutarÄ±ndaki Bitcoin, Etherium ve Ripple gibi kripto paralarÄ± baÅŸka sanal para hesaplarÄ±na aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.
YAKALANMAMAK Ä°Ã‡Ä°N PUBG ÃœZERÄ°NDEN KONUÅžMUÅžLAR
Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik teknik ve fiziki takip baÅŸlattÄ±. Polis ekipleri, ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmamak iÃ§in Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) isimli oyun Ã¼zerinden sesli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve konuÅŸma detaylarÄ±nÄ± belirleyerek izlemeye aldÄ±.
Bunun Ã¼zerine polis, ÅŸÃ¼phelilerin Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir, Afyonkarahisar, Bursa, Edirne, Bolu ve Antalya'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlediÄŸi 24 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.
1 MÄ°LYON 300 BÄ°N LÄ°RA SANAL PARA ÅžÄ°RKETE TESLÄ°M EDÄ°LDÄ°
YapÄ±lan operasyonda 24 ÅŸÃ¼pheli yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne getirildi. ÅžÃ¼phelilerin adreslerinde yapÄ±lan aramalarda 54 bin lira nakit para ile ilk belirlemelere gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 300 bin lira deÄŸerinde sanal para ele geÃ§irilerek ÅŸirket yetkililerine teslim edildi.
6 KÄ°ÅžÄ° TUTUKLANDI
Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan 24 ÅŸÃ¼pheliden 2'si savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla sorgulanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan emniyetten serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 22 ÅŸÃ¼pheli ise Ã‡aÄŸlayan'da bulunan Ä°stanbul Adliyesi'ne sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden 6'sÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanÄ±rken, 7 kiÅŸi adli kontrol ÅŸartÄ±yla toplam 16 kiÅŸi yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± konularak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
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