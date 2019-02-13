13 milyon liralÄ±k kripto parayÄ± Ã§alan ÅŸÃ¼pheliler PUBG oynayÄ±nca yakalandÄ±

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Gündem
ÇaÄŸatay KENARLI / Ä°stanbul (DHA)
13.02.2019 - 11:17, Son GÃ¼ncelleme:

13 milyon liralÄ±k kripto parayÄ± çalan ÅŸüpheliler PUBG oynayÄ±nca yakalandÄ±

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Ä°stanbul'da bir kripto para ÅŸirketinden 13 milyon liralÄ±k vurgun yapan ÅŸÃ¼phelilere yÃ¶nelik 8 ilde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 24 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul'da Bitcoin, Etherium ve Ripple gibi kripto para satan bir ÅŸirket paralarÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ä°stanbul Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarda ÅŸirkette aÃ§Ä±lan 2 sanal para hesabÄ±nÄ±n hacklenerek ele geÃ§irildiÄŸini bu hesaplarda bulunan 13 milyon lira tutarÄ±ndaki Bitcoin, Etherium ve Ripple gibi kripto paralarÄ± baÅŸka sanal para hesaplarÄ±na aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti.

YAKALANMAMAK Ä°Ã‡Ä°N PUBG ÃœZERÄ°NDEN KONUÅžMUÅžLAR

Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ±na yÃ¶nelik teknik ve fiziki takip baÅŸlattÄ±. Polis ekipleri, ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmamak iÃ§in Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) isimli oyun Ã¼zerinden sesli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve konuÅŸma detaylarÄ±nÄ± belirleyerek izlemeye aldÄ±.

Bunun Ã¼zerine polis, ÅŸÃ¼phelilerin Ä°stanbul, Ankara, Ä°zmir, Afyonkarahisar, Bursa, Edirne, Bolu ve Antalya'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlediÄŸi 24 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.

13 milyon liralÄ±k kripto parayÄ± Ã§alan ÅŸÃ¼pheliler PUBG oynayÄ±nca yakalandÄ±
1 MÄ°LYON 300 BÄ°N LÄ°RA SANAL PARA ÅžÄ°RKETE TESLÄ°M EDÄ°LDÄ°

YapÄ±lan operasyonda 24 ÅŸÃ¼pheli yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne getirildi. ÅžÃ¼phelilerin adreslerinde yapÄ±lan aramalarda 54 bin lira nakit para ile ilk belirlemelere gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 300 bin lira deÄŸerinde sanal para ele geÃ§irilerek ÅŸirket yetkililerine teslim edildi.

6 KÄ°ÅžÄ° TUTUKLANDI

Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan 24 ÅŸÃ¼pheliden 2'si savcÄ±lÄ±k talimatÄ±yla sorgulanmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan emniyetten serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 22 ÅŸÃ¼pheli ise Ã‡aÄŸlayan'da bulunan Ä°stanbul Adliyesi'ne sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden 6'sÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklanÄ±rken, 7 kiÅŸi adli kontrol ÅŸartÄ±yla toplam 16 kiÅŸi yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± konularak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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13 milyon liralÄ±k kripto parayÄ± Ã§alan ÅŸÃ¼pheliler PUBG oynayÄ±nca yakalandÄ±

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