13 kişi kıskıvrak... Dikkat çeken silahlar ele geçirildi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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AA
19.10.2018 - 18:58, Son Güncelleme:

13 kişi kıskıvrak... Dikkat çeken silahlar ele geçirildi

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13 kişi kıskıvrak... Dikkat çeken silahlar ele geçirildi

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, emniyet ve jandarma personeli ile kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında olduğu belirlenen 13 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Payamlı Mahallesi yakınlarında şüphe üzerine bir otomobilin durdurulduğu ve içerisindeki 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Devam eden çalışmalarda, bu kişilerle irtibatlı olduğu belirtilen 10 şüphelinin daha yakalandığı aktarılan, açıklamada şunlar kaydedildi:

LİSTEDE UZİ DE VAR

"Şüpheli şahısların araç ve evlerinde yapılan aramalarda, 5 bin 17 gram ağırlığında C4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 2 kilogram ağırlığında A4 olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 1 adet verici, 2 adet alıcı devre, 4 adet elektrikli kapsül, 13 adet pil, 2 adet inşaat eldiveni, 7 adet el bombası, 1 adet kalaşnikof marka silah ve bu silaha ait şarjör ile basılı vaziyette 30 adet fişek, 1 adet Uzi marka silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör,

1 adet Thompson marka otomatik silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör, 1 adet CZ25 marka otomatik silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör ile 1 adet susturucu, 3 adet Baretta marka silah ve bu silahlara ait 6 adet şarjör ile 2 adet susturucu,

SUİKAST SİLAHI: GLOCK

1 adet Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör, 1 adet Browning marka tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör, 2 adet av tüfeği, 633 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 377 adet 9x19 milimetre çapında fişek ele geçirilmiştir." 

Açıklamada, şüphelilerin AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, emniyet ve jandarma personeli ile kritik bazı hedeflere yönelik eylem hazırlığında oldukları ifade edilerek, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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