13 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı! Milli Piyango Şans Topu sorgulama
Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu oyunun 961. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. 13 Kasım akşamı noter huzurunda başlayan canlı çekilişin ardından, bu hafta Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Haftanın şanslı numaraları MPİ'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Şans Topu'nda hangi numaralar çıktı? İşte, MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları.
Şans oyunu meraklılarının ilgi gösterdiği Şans Topu'nun 13 Kasım 2019 tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Saat 21.15'te yapılan çekilişle beraber, şanslı numaraları tahmin eden vatandaşların yüzü güldü. İşte, 961'inci hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar ve Şans Topu sorgulama ekranı.
13 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu'nun 961. hafta çekilişleri gerçekleşti. 13 Kasım Şans Topu çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
MPİ ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI
ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Şans Topu oyununun 960. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 978 bin 803 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 21 kişi 4 bin 944'er lira, 4 artı 1 bilen 230 kişi 602'şer lira, 4 bilen 3 bin 224 kişi 53'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 202 kişi 29'ar lira, 3 bilen 96 bin 20 kişi 4 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 60 kişi 6 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 233 bin 153 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Hatay'ın Kırıkhan, İstanbul'un Maltepe, Samsun'un Atakum ilçelerinden yatırıldı.
ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİSİ?
|Numara
|Kaç defa çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|29
|167
|958. Hafta
|15
|161
|955. Hafta
|22
|157
|945. Hafta
|9
|153
|947. Hafta
|23
|153
|957. Hafta
|2
|150
|943. Hafta
|6
|148
|952. Hafta
|5
|146
|955. Hafta
|14
|146
|958. Hafta
|17
|146
|957. Hafta
|24
|145
|951. Hafta
|12
|145
|954. Hafta
|10
|144
|959. Hafta
|13
|144
|948. Hafta
|20
|144
|943. Hafta
|26
|143
|958. Hafta
|19
|142
|952. Hafta
|25
|141
|948. Hafta
|11
|141
|957. Hafta
|8
|139
|952. Hafta
|1
|139
|959. Hafta
|28
|139
|956. Hafta
|18
|136
|954. Hafta
|7
|136
|948. Hafta
|4
|132
|941. Hafta
|27
|132
|953. Hafta
|3
|131
|957. Hafta
|32
|131
|959. Hafta
|16
|130
|958. Hafta
|31
|130
|957. Hafta
|30
|129
|959. Hafta
|33
|128
|955. Hafta
|34
|126
|959. Hafta
|21
|121
|951. Hafta
EN ÇOK ÇIKAN +1 NUMARALAR
|Numara
|Kaç kere çıktı?
|En son ne zaman çıktı?
|6
|88
|954. Hafta
|12
|81
|938. Hafta
|10
|80
|953. Hafta
|2
|72
|948. Hafta
|4
|68
|952. Hafta
|14
|67
|943. Hafta
|13
|66
|928. Hafta
|11
|66
|958. Hafta
|9
|64
|937. Hafta
|7
|63
|951. Hafta
|3
|62
|959. Hafta
|5
|62
|957. Hafta
|1
|60
|956. Hafta
|8
|60
|955. Hafta
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