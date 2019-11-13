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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.11.2019 - 21:18, Son Güncelleme:/

13 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı! Milli Piyango Şans Topu sorgulama

Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu oyunun 961. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleşti. 13 Kasım akşamı noter huzurunda başlayan canlı çekilişin ardından, bu hafta Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Haftanın şanslı numaraları MPİ'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Şans Topu'nda hangi numaralar çıktı? İşte, MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları.

13 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı! Milli Piyango Şans Topu sorgulama
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Şans oyunu meraklılarının ilgi gösterdiği Şans Topu'nun 13 Kasım 2019 tarihli çekiliş sonuçları açıklandı. Saat 21.15'te yapılan çekilişle beraber, şanslı numaraları tahmin eden vatandaşların yüzü güldü. İşte, 961'inci hafta heyecanının yaşandığı Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaralar ve Şans Topu sorgulama ekranı.

13 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından Şans Topu'nun 961. hafta çekilişleri gerçekleşti. 13 Kasım Şans Topu çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

13 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı Milli Piyango Şans Topu sorgulama

MPİ ŞANS TOPU SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU'NDA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Şans Topu oyununun 960. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 3 kişi, 978 bin 803 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 21 kişi 4 bin 944'er lira, 4 artı 1 bilen 230 kişi 602'şer lira, 4 bilen 3 bin 224 kişi 53'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 202 kişi 29'ar lira, 3 bilen 96 bin 20 kişi 4 lira 65'er kuruş, 2 artı 1 bilen 69 bin 60 kişi 6 lira 55'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 233 bin 153 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Hatay'ın Kırıkhan, İstanbul'un Maltepe, Samsun'un Atakum ilçelerinden yatırıldı.

ŞANS TOPU'NDA EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR HANGİSİ?

NumaraKaç defa çıktı?En son ne zaman çıktı?
29167958. Hafta
15161955. Hafta
22157945. Hafta
9153947. Hafta
23153957. Hafta
2150943. Hafta
6148952. Hafta
5146955. Hafta
14146958. Hafta
17146957. Hafta
24145951. Hafta
12145954. Hafta
10144959. Hafta
13144948. Hafta
20144943. Hafta
26143958. Hafta
19142952. Hafta
25141948. Hafta
11141957. Hafta
8139952. Hafta
1139959. Hafta
28139956. Hafta
18136954. Hafta
7136948. Hafta
4132941. Hafta
27132953. Hafta
3131957. Hafta
32131959. Hafta
16130958. Hafta
31130957. Hafta
30129959. Hafta
33128955. Hafta
34126959. Hafta
21121951. Hafta

EN ÇOK ÇIKAN +1 NUMARALAR

NumaraKaç kere çıktı?En son ne zaman çıktı?
688954. Hafta
1281938. Hafta
1080953. Hafta
272948. Hafta
468952. Hafta
1467943. Hafta
1366928. Hafta
1166958. Hafta
964937. Hafta
763951. Hafta
362959. Hafta
562957. Hafta
160956. Hafta
860955. Hafta
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