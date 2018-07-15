Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>13 ilde operasyon: 30 şüpheli aranıyor

    13 ilde operasyon: 30 şüpheli aranıyor

    ANKARA (AA)
    15.07.2018 - 09:22 | Son Güncelleme:

    FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapılanmasında ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı.

    Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem askeri yapılanmasında kontörlü ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması amacıyla Ankara merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde gizlenen FETÖ/PDY üyelerinin kontörlü ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara merkezli Adana, Amasya, Batman, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya ve Samsun'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Tamamı 701 sayılı kararnameyle çalıştıkları kurumdan ihraç edilen şüphelilerin, çalıştıkları dönemde üsteğmen ve teğmen rütbelerinde oldukları öğrenildi. Şüphelilerden 4'ünün ise çalıştıkları dönemde pilot olarak görev yaptığı kaydedildi.

    Etiketler: FETÖ / PDY soruşturması , ankesörlü telefon , Operasyon
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri