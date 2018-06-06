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    13 ilde FETÖ operasyonu... Çok sayıda gözaltı kararı

    İHA
    06.06.2018 - 06:55 | Son Güncelleme:

    Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada Düzce merkezli 13 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Gözaltı kararı verilen birçok kişi Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

    Etiketler: FETÖ
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