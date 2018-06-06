13 ilde FETÖ operasyonu... Çok sayıda gözaltı kararı
İHA
06.06.2018 - 06:55 | Son Güncelleme:
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada Düzce merkezli 13 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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