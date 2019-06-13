13 Haziran Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
13 Haziran Perşembe günü gerçekleşen son depremler, birçok bölgede vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 13 Haziran Perşembe günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 13 Haziran Perşembe gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 13 Haziran tarihli son depremler listesi;
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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06:53:51 38.7755 43.4830 21.1 -.- 2.1 -.- MEYDANCIK-(VAN)
06:29:57 39.1620 41.3895 5.0 -.- 1.9 -.- DALLIOZ-VARTO (MUS)
06:15:14 39.5750 26.4298 7.4 -.- 1.5 -.- HUSEYINFAKI-AYVACIK (CANAKKALE)
06:09:37 41.0018 33.5560 5.0 -.- 2.1 -.- SERCELER-ILGAZ (CANKIRI)
05:07:48 37.3995 35.3832 5.0 -.- 2.3 -.- YUKSEKOREN-ALADAG (ADANA)
05:06:09 34.3775 24.0518 20.1 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
04:16:33 39.7402 42.5293 8.9 -.- 1.6 -.- CETINSU-ELESKIRT (AGRI)
04:04:40 39.3983 26.2678 7.5 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
02:08:32 38.8125 26.4960 20.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI
01:56:03 39.2165 41.4393 5.2 -.- 2.8 -.- OGLAKCI-VARTO (MUS) REVIZE01 (01:56:04)
01:44:50 40.7217 27.4408 14.6 -.- 3.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) ilksel
01:20:24 38.8568 30.0535 5.4 -.- 2.1 -.- KIZILCA-DUMLUPINAR (KUTAHYA)
01:02:07 38.8228 26.4957 5.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI
00:56:56 38.8188 26.4625 5.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI
00:54:30 38.7095 23.0093 6.8 -.- 3.8 3.9 YUNANISTAN
00:02:26 40.7258 25.2117 10.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI
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