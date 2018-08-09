13 gündür kayıptı... Gelen telefonla şoke oldular!
Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki genç kızdan 13 gündür haber alınamıyor. Annesini arayan genç kızın internette tanıştığı biriyle İstanbul’da evlendiğini söylediği öğrenildi.
Anne Ümmü Hürü Kulaç, kızı Büşra Kulaç’ın 27 Temmuz Cuma günü ‘teyzeme gideceğim’ diyerek evden çıkıp, bir daha geri dönmediğini söyledi. Kızıyla iki kez telefonla görüştüğünü, kendisine internette tanıştığı birisiyle evlendiğini söylediğini belirten anne Kulaç, kızının can güvenliğinden endişe duyduğunu ifade etti.
Kızının 13 gün önce gittiğini, 8 gündür haber alamadığını söyleyen anne Kulaç, “Kızım Büşra Kulaç 13 gündür kayıp, evden ‘teyzeme gideceğim’ diyerek çıktı. Ertesi gün beni aradı, ‘Ben evlendim’ dedi. Aradan üç gün geçtikten sonra bir daha aradı. 8 gün oldu, hiç kimse dönmedi bize. Bizim ciğerimiz yandı bittik, artık dayanacak gücümüz kalmadı. Kızım nerede isen bir ses soluk ver, yeter artık. Anlaşma yolundayız. Onlar da anlasınlar bizi artık. İstanbul’a gittiğini söyledi, evlendiğini söyledi ama ben buna inanmıyorum. O taraftan bizi hiç kimse, ne eşi olsun, ne kayınvalidesi, ne kayınbabası hiç kimse bizi arayıp sormadı. Belki zorla kaçırıldı kızım. Evlendiyse çıksın ortaya, evlenmediyse de kimin elindeyse Allah rızası için bıraksınlar yavrumu benim, yeter artık" diye konuştu.
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